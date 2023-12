Maduro zleca wydobywanie ropy na terytorium Gujany, Brazylia wysyła żołnierzy na granicę

Ministerstwo obrony Brazylii poinformowało o wzmocnieniu północnej granicy kraju. To efekt zorganizowanego przez prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro referendum i napięć między tym krajem a Gujaną. Maduro zlecił właśnie "natychmiastowe" rozpoczęcie wydobywania surowców na terytorium, za którego przejęciem opowiedzieli się Wenezuelczycy.

Brazylijska armia przenosi swoich żołnierzy i pojazdy opancerzone do Boa Vista, stolicy stanu Roraima, który graniczy z Wenezuelą i Gujaną. Pojazdy opancerzone zostaną dołączone do zmodernizowanego 18. Pułku Kawalerii Zmechanizowanej, którego liczebność wzrośnie do 600 żołnierzy, w celu poprawienia bezpieczeństwa wzdłuż granicy i zwiększenia obserwacji. - Żadna ze stron nie będzie w stanie wykorzystać naszego terytorium - powiedział oficer armii.