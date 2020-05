Maduro twierdzi, że Amerykanie mieli go uprowadzić. "Gdybyśmy się zaangażowali, potoczyłoby się to zupełnie inaczej"

Użyjemy wszystkich dostępnych środków, by zabezpieczyć powrót Amerykanów do kraju - oświadczył sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Wcześniej państwowa telewizja w Wenezueli pokazała dwóch obywateli USA, Airana Berry'ego i Luke'a Denmana, zatrzymanych i oskarżonych o próbę obalenia prezydenta Nicolasa Maduro. Władze w Caracas nazwały tę akcję "spiskiem zorganizowanym za wiedzą Waszyngtonu".

W odpowiedzi na zarzuty władz w Caracas Mike Pompeo oświadczył w środowym przemówieniu, że rząd USA użyłby "każdego narzędzia", by zabezpieczyć powrót Amerykanów, gdyby byli przetrzymywani w Wenezueli. - Nie było żadnego bezpośredniego zaangażowania amerykańskiego rządu w tę operację (...). Gdybyśmy się w nią zaangażowali, potoczyłaby się zupełnie inaczej - podkreślił sekretarz stanu USA.

W środę wenezuelska państwowa telewizja pokazała dwóch Amerykanów, Airana Berry'ego i Luke'a Denmana, zatrzymanych i oskarżonych o próbę obalenia prezydenta Nicolasa Maduro. Denman wyznał, że operacja, w której brał udział, miała polegać na dostarczeniu Maduro do USA. Zadaniem Denmana - według jego relacji - miało być przejęcie kontroli nad lotniskiem w Caracas, aby można było uprowadzić prezydenta.

Tuż po wyemitowaniu wywiadu z Denmanem w telewizji wystąpił sam Maduro, który powiedział, że "Donald Trump był bezpośrednim szefem tej inwazji". Wcześniej oskarżył też sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo o to, że również stał za tym spiskiem.

W marcu amerykański resort sprawiedliwości oskarżył Nicolasa Maduro o "narkoterroryzm", a administracja Trumpa zaoferowała 15 milionów dolarów za informacje, które doprowadzą do aresztowania wenezuelskiego prezydenta. Wcześniej w środę Mike Pompeo oświadczył, że Stany Zjednoczone "użyją wszystkich dostępnych im środków, by spróbować ściągnąć" do kraju Berry'ego i Denmana. - Nie było żadnego bezpośredniego zaangażowania amerykańskiego rządu w tę operację. Gdybyśmy się w nią zaangażowali, potoczyłaby się zupełnie inaczej - podkreślił.