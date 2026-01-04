Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Decyzja USA "uruchomiła ciąg zdarzeń, który ciężko przewidzieć"

Donald Trump
Zybertowicz po schwytaniu Maduro: patrzę na to z niepokojem
Źródło: TVN24
Stany Zjednoczone miały swoje mocne podstawy, by chcieć postawić Maduro przed sądem - oceniła w "Kawie na Ławę" w TVN24 posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz. Prezydencki doradca profesor Andrzej Zybertowicz tłumaczył, dlaczego patrzy na to "z niepokojem". Posłanka Polski 2050 Joanna Mucha mówiła o "dwóch stronach" sprawy. Katarzyna Kotula z Lewicy zwróciła uwagę na niesymetryczne traktowanie przez Trumpa Wenezueli i Rosji. Poseł PiS Marcin Horała analizował wzrost znaczenia siły i armii w ładzie międzynarodowym. Z kolei polityk Konfederacji Michał Wawer wyraził opinię, że "standardów międzynarodowych nigdy nie było".

Wenezuelski dyktator Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali w sobotę wieczorem schwytani przez wojska USA, a następnie przetransportowani do aresztu na Brooklynie w Nowym Jorku. Pojmaniu towarzyszyła "zakrojona na szeroką skalę" operacja wojsk amerykańskich na terenie Wenezueli.

Trump w trakcie późniejszej konferencji prasowej ogłosił, że USA będą rządzić Wenezuelą do czasu "bezpiecznej, właściwej i rozsądnej transformacji".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Maduro w rękach Amerykanów. Pierwsze zdjęcie

Maduro w rękach Amerykanów. Pierwsze zdjęcie

Trump: będziemy prowadzić Wenezuelę do czasu udanej transformacji. Pojawi się grupa ludzi

Trump: będziemy prowadzić Wenezuelę do czasu udanej transformacji. Pojawi się grupa ludzi

O decyzji amerykańskiej administracji i sytuacji w Wenezueli w "Kawie na ławę" w TVN24 rozmawiali Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO), Katarzyna Kotula (Lewica), Joanna Mucha (Polska 2050), Marcin Horała (PiS), Michał Wawer (Konfederacja) oraz prezydencki doradca prof. Andrzej Zybertowicz.

Zybertowicz: patrzę na to z niepokojem

Do tej pory Pałac Prezydencki nie skomentował ruchu USA. Zybertowicz pytany o ocenę decyzji administracji Trumpa, powiedział: - Jak przyglądamy się reakcjom premiera Wielkiej Brytanii, prezydenta Macrona, czy kanclerza Merza, to też ich wypowiedzi są niejednoznaczne. Bo ta cała sytuacja jest niejednoznaczna.

O reakcji światowych przywódców przeczytasz więcej tutaj.

- To jest coś więcej oczywiście niż tylko porwanie prezydenta (...) Państwo suwerenne, prezydent nieuznawany. To już samo pokazuje pewne paradoksy - zauważył.

W ocenie prezydenckiego doradcy to "jest pewna forma komunikacji strategicznej". - Stany Zjednoczone pokazują, na co mogą sobie pozwolić. I wyrywają spod bezpośrednich, silnych wpływów Rosji i Chin kraj w ich podbrzuszu strategicznym - komentował.

Zybertowicz przyznał, że patrzy na to "z niepokojem". - To jest uruchomienie ciągu zdarzeń, którego nie sposób przewidzieć. Czy Rosja i Chiny potraktują to jako ostrzeżenie co do stopnia determinacji Waszyngtonu, czy też jako przyzwolenie, żeby w swojej strefie wpływów robić, co chcą - zastanawiał się.

Horała: notowania waluty pod tytułem wspólnota wartości, prawa spadły

Horała przypomniał, że "ład międzynarodowy opiera się na określonych zasadach, które zostały zapisane w prawie międzynarodowym". - Przez wiele lat można powiedzieć, że on w miarę obowiązywał na całym świecie. No ale nie obowiązywał dlatego, że jest jakaś wspólnota wartości pomiędzy wszystkimi państwami na świecie (...) tylko dlatego, że stała za nim potęga armii, a zwłaszcza floty Stanów Zjednoczonych - argumentował i dodał, że USA "były w stanie zasady tego ładu narzucić na całym świecie".

Zdaniem posła PiS "od kilku lat tak nie jest". - Od kilku lat te zasady są ewidentnie łamane przez państwa takie jak chociażby Rosja - argumentował. Wyraził przy tym wątpliwość, czy "jeżeli nie jesteśmy w stanie całemu światu narzucić (zasad), to czy powinniśmy go narzucić wyłącznie samemu sobie".

Horała: notowania waluty pod tytułem wspólnota wartości, prawa spadły
Źródło: TVN24

Piasecki pytał w dalszej części rozmowy, czy bardziej był zaniepokojony czy cieszył się, gdy zobaczył pojmanego przez USA Maduro. - Ta sprawa ma dwie strony, natomiast co bardziej? Jednak w kierunku tej satysfakcji - odpowiedział.

- W ostatnich latach, że tak powiem, notowania waluty pod tytułem wspólnota wartości, prawa i tak dalej bardzo spadły, a notowania waluty pod tytułem siła, zasoby, armia bardzo wzrosły - mówił.

Podkreślił, że Polsce "powinno zależeć na podtrzymaniu ładu międzynarodowego", ale "z drugiej strony nasze możliwości w skali świata, żeby jakikolwiek ład międzynarodowy podtrzymać lub obalać, są praktycznie zerowe". - Bardzo niebezpieczne by było, gdybyśmy żyli w złudzeniu, w złym rozpoznaniu rzeczywistości, to znaczy, że ta waluta (wspólnoty wartości i prawa) nadal bardzo wysoko stoi - przestrzegł.

Horała zaznaczył jednocześnie, że polski prezydent, premier oraz minister spraw zagranicznych "niewątpliwie powinni deklarować" potrzebę zachowania ładu i prawa międzynarodowego, "bo to jest po prostu w naszym interesie". - Jeżeli opowiadanie bajek nam sprzyja, to opowiadajmy i udawajmy, że w nie wierzymy - podsumował. W jego ocenie błędem "skrajnych realistów" jest całkowite odrzucanie wspomnianego ładu.

Gasiuk-Pihowicz: USA miały mocne podstawy, by chcieć postawić Maduro przed sądem

Posłanka KO wyraziła opinię, że "pochopne wydawanie osądów może okazać się błędem". - Nie mamy pełnego obrazu sytuacji, ale sytuacja jest monitorowana. Pozostajemy w kontakcie z naszymi partnerami. Działa ambasada w Caracas. Wszystkie podmioty administracyjne po stronie naszej dyplomacji działają i są do dyspozycji obywateli - mówiła.

MSZ o sytuacji Polaków w Wenezueli: skontaktowaliśmy się ze wszystkimi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

MSZ o sytuacji Polaków w Wenezueli: skontaktowaliśmy się ze wszystkimi

Polska

Oceniła, że "Stany Zjednoczone miały swoje mocne podstawy, by chcieć postawić Maduro przed sądem". - Od 2020 roku mamy akt oskarżenia, i to federalny akt oskarżenia, dotyczący zarówno działalności terrorystycznej, jak i działalności związanej z handlem narkotykami - przypomniała.

Nagranie Maduro z siedziby antynarkotykowej agencji. Dyktator złożył życzenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nagranie Maduro z siedziby antynarkotykowej agencji. Dyktator złożył życzenia

- Jedna z liderek opozycji, noblistka (Maria Corina Machado - red.) powiedziała bardzo jasno, że nastała godzina wolności. To są ludzie, którzy bezpośrednio cierpieli pod reżimem Maduro. Głód, biedę, prześladowanie opozycji. Dzisiaj ich głos powinien wybrzmieć jak najgłośniej - zaznaczyła Gasiuk-Pihowicz.

- Tylko przypomnę, że Polska nie uznała wyników tych poprzednich wyborów, czyli rzekomego zwycięstwa Maduro. Maduro jest przestępcą i uzurpatorem - dodała.

Gasiuk-Pihowicz: USA miały mocne podstawy, by chcieć postawić Maduro przed sądem
Źródło: TVN24

Kotula: niebezpieczny precedens

Kotula zaczęła swój komentarz od tego, że "poranek obudził nas informacją o precyzyjnym ataku i głosami zadowolenia przede wszystkim ze strony Wenezuelczyków". - Tego nie można ignorować - oceniła. 

Zwróciła jednak uwagę na słowa Trumpa o kontrolowaniu władzy w Wenezueli do czasu transformacji. Jej zdaniem to "niebezpieczny precedens". - Amerykanie także zastanawiają się nad tym, czy nie jest przypadkiem tak, że prezydent Stanów Zjednoczonych traci w sondażach, sytuacja wewnątrz Stanach Zjednoczonych nie jest taka różowa, i czy nie chodzi także o przykrycie - dodała. 

- Z naszej perspektywy patrzymy na niesymetryczne traktowanie w tym przypadku Wenezueli, reżimu Maduro i sytuacji w Ukrainie, bo jednak tutaj prezydent Stanów Zjednoczonych taki stanowczy nie jest, a patrząc na polskie interesy powinien być - podkreśliła Kotula. 

Kotula po słowach Trumpa: niebezpieczny precedens
Źródło: TVN24

Wawer: pora zacząć myśleć w kategoriach, w których jedyną walutą międzynarodową jest siła

Wawer skomentował, że "doszło do naruszenia standardów międzynarodowych" i dodał, że "tych standardów nigdy nie było". - Zawsze rządziła tylko siła, zawsze był koncert mocarstw - ocenił.

- Różnica polega na tym, że przez ileś lat był jeden wielki amerykański hegemon (...) w tej chwili mamy świat wielocentryczny, gdzie mocarstwa zaczynają się ścierać o strefy wpływów i trzeba się do tej rzeczywistości zastosować - mówił.

Jak dodał, "chciałby żyć w utopii, w której jest jakieś prawo międzynarodowe i standardy międzynarodowe i wszyscy się do nich grzecznie stosują, ale tak nie ma i nie będzie".

Zwrócił się też do pozostałych gości w studiu. - Pora się obudzić, pora zacząć myśleć w tych kategoriach, w których jedyną walutą międzynarodową jest siła gospodarcza, militarna, polityczna - powiedział.

- Trzeba zacząć się liczyć z tym, że Polska może stać się również obiektem, przedmiotem tego typu ataków. Ataku operacji specjalnej, czy ataku handlowego, jakiegoś embargo, jakichś sankcji wymierzonych w Polskę, na które nikt nie będzie nic w stanie zrobić, nikt nie będzie mógł nic powiedzieć - zasugerował polityk Konfederacji.

Wawer: pora zacząć myśleć w kategoriach, w których jedyną walutą międzynarodową jest siła
Źródło: TVN24

Mucha: wyważona reakcja świata jest reakcją dobrą

Jak przyznała posłanka Polski 2050 "ta moneta ma dwie strony". - Z jednej strony patrzymy na to, że mamy do czynienia ze społeczeństwem (wenezuelskim), w którym 20 milionów osób potrzebuje pomocy humanitarnej i to jest zdecydowana większość tego społeczeństwa. Gdzie 8 milionów osób wyjechało z Wenezueli, uciekło tak naprawdę. Gdzie mamy hiperinflację, nie ma dostępu do wody pitnej, edukacji czy do usług medycznych - mówiła.

- Ale ta druga (strona monety) to jest to, o czym mówi ONZ: niebezpieczny precedens - wskazała Mucha.

Posłanka przyznała, że "z całą pewnością wyważona reakcja świata jest reakcją dobrą" - Bo my się musimy przyglądać temu, co się będzie działo, jednocześnie nie stwarzając takiego przyzwolenia, że silniejszemu wolno wszystko - podkreśliła.

Mucha: wyważona reakcja świata jest reakcją dobrą
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: "To jest uruchomienie ciągu zdarzeń, którego nie sposób przewidzieć"
pc

"To jest uruchomienie ciągu zdarzeń, którego nie sposób przewidzieć"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/NICOLE COMBEAU / POOL

Udostępnij:
TAGI:
WenezuelaUSADonald TrumpNicolas MaduroAmeryka Południowa
Czytaj także:
imageTitle
Chwila prawdy Huberta Hurkacza. "Czuję się w pełni sił"
EUROSPORT
Weszli na zamarznięte Morskie Oko
Weszli na zamarznięte Morskie Oko. Nawet z dziećmi
Kraków
Kamiński komentuje aresztowanie Maduro. "Wpis obrzydliwy". W dodatku fejk
FAŁSZKamiński o aresztowaniu Maduro. "Przekroczenie granic". W dodatku fejk
Michał Istel
imageTitle
Rekord Kowalczyk pobity. Norweg napisał historię Tour de Ski
EUROSPORT
imageTitle
Kacper Tomasiak miał powody do zadowolenia
EUROSPORT
Mężczyzna wziął na celownik dwa gorzowskie sklepy
Żądał od ekspedientek pieniędzy, miał przy sobie nóż
Lubuskie
tvn zima
"Utknęliśmy w śniegu". Mieszkańcy i sołtys pomogli ekipie TVN24
METEO
Pociąg Intercity, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Trzy dodatkowe połączenia między Warszawą a Krakowem
WARSZAWA
Kobiety nie udało się uratować (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje kobieta. Znaleziono ją nieprzytomną w wannie
Katowice
imageTitle
Dominator pokonany o 0,5 punktu. Tomasiak znów wysoko
EUROSPORT
Słupsk
Nowe zimowe zagrożenie. Przybyło alarmów IMGW
METEO
shutterstock_2590297377 Zbliżenie kobiety siedzącej przy drewnianym stole za pomocą telefonu komórkowego w kawiarni, dotknięcie palcem ekranu telefonu.
Unia Europejska znosi opłaty roamingowe dla dwóch krajów
BIZNES
GettyImages-2254586461
Konkurs TCS w Innsbrucku [ZAPIS RELACJI]
RELACJA
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Seria awarii nie odpuszcza. Kolejne budynki bez wody
WARSZAWA
Policjanci ukarali kierowcę, którego auto miało łyse opony
Jechał na takich oponach w czasie śnieżycy. Dostał mandat
WARSZAWA
Tankowiec u wybrzeży Wenezueli (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejne tankowce z ropą naftową zmieniają kurs po ataku USA na Wenezuelę
BIZNES
Karol Nawrocki, Sławomir Cenckiewicz i Adam Andruszkiewicz podczas spotkania z żołnierzami 24.12.2025 r. (efekt rozmycia nałożony przez tvn24.pl)
Stoją i patrzą w mapy. Przeciwnik też patrzy. Co widzi?
Zuzanna Karczewska, Gabriela Sieczkowska
Policja (zdj. ilustracyjne)
Przez kilka godzin więzili 22-latka. Bili go i grozili mu nożem
Poznań
Stłuczki były pozorowane lub w ogóle nie miały miejsca (zdjęcie ilustracyjne)
Fikcyjne stłuczki i realne odszkodowania. Skazano już 133 osoby
Białystok
Socotra Sokotra
"Rajska" wyspa kusi mimo ostrzeżeń. Utknęli tam Polacy
imageTitle
Marek Goczał wjechał na swój teren. Świetne otwarcie Dakaru
EUROSPORT
GettyImages-2253991451
Awaria na lotniskach w całym kraju. "Zamknięta przestrzeń powietrzna"
BIZNES
pap_20251211_0Y3
"Ustawa w tej postaci budzi niepokój". Co zrobi prezydent?
Chongqing, Chiny
"Zmienia się profil polskiego turysty". Dokąd pojedziemy w 2026 roku
BIZNES
imageTitle
Shiffrin poskromiona w slalomie. Sześć z rzędu zwycięstw i koniec
EUROSPORT
Dwie osoby na dachu autobusu
Dwie osoby na dachu autobusu. Nagranie
Poznań
lotnisko, limit 100 ml w bagażu podręcznym, kontrola bezpieczeństwa
Nowe skanery bagażu na Lotnisku Chopina. Zmienią się zasady przewozu płynów
WARSZAWA
Wypadek podczas policyjnej interwencji
Wypadek podczas pościgu. Trzy osoby w szpitalu, w tym policjanci
Wrocław
sklejka maduro
2 godziny i 20 minut. Kulisy operacji "Absolute Resolve"
Świat
ludzie, ulica, przechodnie
Blisko 70 procent Europejczyków ma lokum na własność. Tak na tym tle wypadła Polska
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica