"Nie ma odwrotu". Zapowiada, że "groteskowa decyzja" jej nie złamie

USA rozpoczęły proces przywracania sankcji

Wcześniej w poniedziałek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby oświadczył, że Wenezuela ma czas do kwietnia, by pozwolić kandydatom opozycji na start w wyborach prezydenckich w tym roku. - Pan Maduro ze swoim reżimem musi podjąć decyzje. Chcemy, żeby wypełnił zobowiązania, których podjął się w październiku, by pozwolić na start w wyborach partiom i kandydatom opozycji oraz uwolnić więźniów politycznych - powiedział Kirby. - My też mamy do podjęcia decyzje, jeśli tego nie zrobią. Mają czas do kwietnia i zobaczymy co zrobią - dodał.