Kolejni więźniowie polityczni uwolnieni w Wenezueli

Alfredo Romero, szef organizacji Foro Penal, zajmującej się prawami człowieka w Wenezueli, poinformował o uwolnieniu w sobotę z oddziałów zamkniętych co najmniej 80 więźniów politycznych. Obecnie trwa weryfikacja ich danych. Romero dodał, że w planach są kolejne uwolnienia.

Jeden z uwolnionych więźniów, Carlos Perez, wita się z bliskimi. Źródło: Reuters

Rodriguez o kilkuset uwolnionych

To najnowsza grupa więźniów zwolniona od czasu, gdy Stany Zjednoczone pojmały prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i przewiozły go do Nowego Jorku, gdzie na początku stycznia stanął przed sądem. Prokuratura zarzuca jemu i jego żonie Cilii Flores uczestnictwo w zmowie narkoterroryzmu, a także przemyt kokainy do USA oraz posiadanie karabinów maszynowych lub innej zabronionej broni.

W piątek pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez poinformowała, że ​​uwolniono ponad 600 więźniów, jednak Foro Penal uważa, że ​​liczba ta jest zawyżona.

Rodriguez powiedziała również, że w poniedziałek planuje odbyć rozmowę telefoniczną z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, Volkerem Turkiem, aby poprosić ONZ o weryfikację list osób, które dotychczas zostały uwolnione.

Zakaz publicznych wypowiedzi

Romero poinformował o uwolnieniu więźniów w swoich mediach społecznościowych. Umieścił tam również zdjęcie swojego kolegi z organizacji Foro Penal, Kennedy'ego Tejedy, który od sierpnia 2024 roku przebywał w więzieniu w Tocoron.

Excarcelado nuestro querido compañero Kennedy Tejeda, abogado, defensor de derechos humanos, preso político en Tocorón desde el 2 de agosto de 2024. Ya en su casa con su familia. @ForoPenal pic.twitter.com/ApvLwniXyL — Alfredo Romero (@alfredoromero) January 25, 2026 Rozwiń

Gonzalo Himiob, prawnik Foro Penal, napisał na portalu X, że liczba 80 uwolnionych może wzrosnąć po dalszej weryfikacji. Wcześniej organizacja informowała, że wiele z uwolnionych w ostatnich tygodniach osób nie doczekało się oczyszczenia z zarzutów, co pozostawiło ich w stanie niepewności prawnej. Zabroniono im także wypowiadać się publicznie.

Przed wydarzeniami z tego weekendu organizacja potwierdziła, że ​​od 8 stycznia uwolniono 156 więźniów politycznych. Wśród tych osób znajduje się kilku działaczy opozycji krajowej i co najmniej pięciu obywateli Hiszpanii.

Organizacje praw człowieka i aktywiści przez lata oskarżali wenezuelski rząd o wykorzystywanie zatrzymań do uciszania krytyków i walki z opozycją. Władze temu zaprzeczały, twierdząc, że osoby te zostały aresztowane za działalność przestępczą, nie polityczną. Wielu ludzi zatrzymano po wyborach prezydenckich w 2024 roku, kiedy Maduro ogłosił się zwycięzcą mimo wątpliwości dotyczących wyników.

