Świat

Kolejni więźniowie polityczni uwolnieni

Kolejni więźniowie polityczni uwolnieni w Wenezueli
Czołowa wenezuelska organizacja zajmująca się prawami człowieka poinformowała, że co najmniej 80 więźniów politycznych zostało uwolnionych w weekend.

Alfredo Romero, szef organizacji Foro Penal, zajmującej się prawami człowieka w Wenezueli, poinformował o uwolnieniu w sobotę z oddziałów zamkniętych co najmniej 80 więźniów politycznych. Obecnie trwa weryfikacja ich danych. Romero dodał, że w planach są kolejne uwolnienia.

Rodriguez o kilkuset uwolnionych

To najnowsza grupa więźniów zwolniona od czasu, gdy Stany Zjednoczone pojmały prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i przewiozły go do Nowego Jorku, gdzie na początku stycznia stanął przed sądem. Prokuratura zarzuca jemu i jego żonie Cilii Flores uczestnictwo w zmowie narkoterroryzmu, a także przemyt kokainy do USA oraz posiadanie karabinów maszynowych lub innej zabronionej broni.

Trump: w Wenezueli użyliśmy tajnej broni

Trump: w Wenezueli użyliśmy tajnej broni

Polak wśród więźniów uwolnionych w Wenezueli. "Arbitralnie przetrzymywany"

Polak wśród więźniów uwolnionych w Wenezueli. "Arbitralnie przetrzymywany"

W piątek pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez poinformowała, że ​​uwolniono ponad 600 więźniów, jednak Foro Penal uważa, że ​​liczba ta jest zawyżona.

Rodriguez powiedziała również, że w poniedziałek planuje odbyć rozmowę telefoniczną z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, Volkerem Turkiem, aby poprosić ONZ o weryfikację list osób, które dotychczas zostały uwolnione.

"Twardogłowa tygrysica" utrzyma reżim? Następczyni Maduro zaprzysiężona
"Twardogłowa tygrysica" utrzyma reżim? Następczyni Maduro zaprzysiężona

Zakaz publicznych wypowiedzi

Romero poinformował o uwolnieniu więźniów w swoich mediach społecznościowych. Umieścił tam również zdjęcie swojego kolegi z organizacji Foro Penal, Kennedy'ego Tejedy, który od sierpnia 2024 roku przebywał w więzieniu w Tocoron.

Gonzalo Himiob, prawnik Foro Penal, napisał na portalu X, że liczba 80 uwolnionych może wzrosnąć po dalszej weryfikacji. Wcześniej organizacja informowała, że wiele z uwolnionych w ostatnich tygodniach osób nie doczekało się oczyszczenia z zarzutów, co pozostawiło ich w stanie niepewności prawnej. Zabroniono im także wypowiadać się publicznie.

Przed wydarzeniami z tego weekendu organizacja potwierdziła, że ​​od 8 stycznia uwolniono 156 więźniów politycznych. Wśród tych osób znajduje się kilku działaczy opozycji krajowej i co najmniej pięciu obywateli Hiszpanii.

Organizacje praw człowieka i aktywiści przez lata oskarżali wenezuelski rząd o wykorzystywanie zatrzymań do uciszania krytyków i walki z opozycją. Władze temu zaprzeczały, twierdząc, że osoby te zostały aresztowane za działalność przestępczą, nie polityczną. Wielu ludzi zatrzymano po wyborach prezydenckich w 2024 roku, kiedy Maduro ogłosił się zwycięzcą mimo wątpliwości dotyczących wyników.

OGLĄDAJ: Maduro zdradzony? "Tam musiał być ktoś od środka"
Ludzie jadą motocyklem obok muralu przedstawiającego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w Caracas

Maduro zdradzony? "Tam musiał być ktoś od środka"

Źródło: BBC, tvn24.pl

Źródło: BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Wenezuela Nicolas Maduro USA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica