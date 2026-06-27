Świat Wenezuela znów zadrżała. Rodriguez rozmawiała z Trumpem i Rubio Oprac. Aleksandra Sapeta |

Kolejne trzęsienie ziemi w Wenezueli Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Boris Vergara

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Według Europejsko-Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego magnituda piątkowego wstrząsu wyniosła 4.9 w skali Richtera. Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się 80 kilometrów na północny zachód od ponad trzymilionowej stolicy kraju, Caracas. Hipocentrum zlokalizowano na głębokości 35 kilometrów. Nie ma dotąd informacji o ofiarach wśród ludności i zniszczeniach - poinformował Reuters.

Setki ofiar i tysiące zaginionych w Wenezueli

Amerykańska Służba Geologiczna ostrzegała wcześniej, że po pierwszych trzęsieniach ziemi mogą nastąpić wtórne wstrząsy. Jak informują media, w środę w odstępie około 40 sekund w północno-zachodniej części kraju zarejestrowano wówczas dwie serie wstrząsów o sile 7,2 i 7,5. Potem nastąpiło ponad 200 wstrząsów wtórnych.

Według oficjalnych doniesień liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 920. Jest też 3360 rannych - przekazał w piątek przewodniczący parlamentu Jorge Rodriguez. Dotychczas zgłoszono ponad 50 tysięcy osób zaginionych.

Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: Ronald Peńa R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: Ronald Peńa R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: Ronald Peńa R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA

Eksperci obawiają się, że ostateczny bilans ofiar środowego kataklizmu może sięgać nawet 50 tysięcy. Trzęsienie ziemi, które nawiedziło Wenezuelę w środę było najsilniejszym w tym kraju od ponad wieku.

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Delcy Rodriguez rozmawiała z Donaldem Trumpem

Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez poinformowała w piątek na platformie X, że rozmawiała telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem i sekretarzem stanu Marco Rubio, którzy potwierdzili poparcie rządu Stanów Zjednoczonych "w tym trudnym dla Wenezueli momencie".

Wyrazili przy tym gotowość do wspierania działań na rzecz likwidacji skutków katastrofy, wysłania do Wenezueli ratowników, specjalistycznego sprzętu i udzielenia pomocy humanitarnej poszkodowanym. "Jesteśmy głęboko wdzięczni za ten gest przyjaźni i współpracy" - oświadczyła Rodriguez.

I received a call from President @realDonaldTrump and the Secretary of State, @marcorubio, who reaffirmed the United States Government’s support during this difficult time for Venezuela. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026 Rozwiń Delcy Rodriguez rozmawiała z Donaldem Trumpem o sytuacji w Wenezueli Źródło: X

USA już wcześniej zapewniły o swojej gotowości do wsparcia Wenezueli w walce ze skutkami kataklizmu. Oferty pomocy napływają też z innych części świata. Oprócz pomocy humanitarnej kraje deklarują wysłanie sprzętu i zespołów ratowniczych specjalizujących się w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych i odgruzowywaniu.

Jak zauważa Reuters, kataklizm jest próbą dla tymczasowego rządu Wenezueli. Rodriguez, która objęła władzę po tym, jak Stany Zjednoczone zatrzymały jej poprzednika Nicolasa Maduro w styczniu, obiecała przeprowadzenie zakrojonej na szeroką skalę akcji pomocowej.

Według świadków w dotkniętych trzęsieniem ziemi miejscach dochodzi do grabieży. Frustracja narasta także z powodu nierównomiernego tempa akcji ratowniczej, w tym w stanie La Guaira, gdzie mieszkańcy i wolontariusze wciąż ręcznie przekopują się przez gruzy z powodu braku ciężkiego sprzętu i ograniczonej obecności służb - informuje agencja.

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