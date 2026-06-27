Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wenezuela znów zadrżała. Rodriguez rozmawiała z Trumpem i Rubio

|
Trzęsienie ziemi w Wenezueli
Kolejne trzęsienie ziemi w Wenezueli
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Boris Vergara
Wenezuelę nawiedziło kolejne w ostatnich dniach trzęsienie ziemi. Epicentrum znajdowało się niecałe 100 kilometrów od stolicy. Pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez poinformowała o rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem i Marco Rubio.

Według Europejsko-Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego magnituda piątkowego wstrząsu wyniosła 4.9 w skali Richtera. Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się 80 kilometrów na północny zachód od ponad trzymilionowej stolicy kraju, Caracas. Hipocentrum zlokalizowano na głębokości 35 kilometrów. Nie ma dotąd informacji o ofiarach wśród ludności i zniszczeniach - poinformował Reuters.

Setki ofiar i tysiące zaginionych w Wenezueli

Amerykańska Służba Geologiczna ostrzegała wcześniej, że po pierwszych trzęsieniach ziemi mogą nastąpić wtórne wstrząsy. Jak informują media, w środę w odstępie około 40 sekund w północno-zachodniej części kraju zarejestrowano wówczas dwie serie wstrząsów o sile 7,2 i 7,5. Potem nastąpiło ponad 200 wstrząsów wtórnych.

Według oficjalnych doniesień liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 920. Jest też 3360 rannych - przekazał w piątek przewodniczący parlamentu Jorge Rodriguez. Dotychczas zgłoszono ponad 50 tysięcy osób zaginionych.

Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Źródło zdjęcia: Ronald Peńa R/PAP/EPA
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Źródło zdjęcia: Ronald Peńa R/PAP/EPA
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Źródło zdjęcia: Ronald Peńa R/PAP/EPA
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA

Eksperci obawiają się, że ostateczny bilans ofiar środowego kataklizmu może sięgać nawet 50 tysięcy. Trzęsienie ziemi, które nawiedziło Wenezuelę w środę było najsilniejszym w tym kraju od ponad wieku.

Delcy Rodriguez rozmawiała z Donaldem Trumpem

Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez poinformowała w piątek na platformie X, że rozmawiała telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem i sekretarzem stanu Marco Rubio, którzy potwierdzili poparcie rządu Stanów Zjednoczonych "w tym trudnym dla Wenezueli momencie".

Wyrazili przy tym gotowość do wspierania działań na rzecz likwidacji skutków katastrofy, wysłania do Wenezueli ratowników, specjalistycznego sprzętu i udzielenia pomocy humanitarnej poszkodowanym. "Jesteśmy głęboko wdzięczni za ten gest przyjaźni i współpracy" - oświadczyła Rodriguez. 

USA już wcześniej zapewniły o swojej gotowości do wsparcia Wenezueli w walce ze skutkami kataklizmu. Oferty pomocy napływają też z innych części świata. Oprócz pomocy humanitarnej kraje deklarują wysłanie sprzętu i zespołów ratowniczych specjalizujących się w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych i odgruzowywaniu.

Jak zauważa Reuters, kataklizm jest próbą dla tymczasowego rządu Wenezueli. Rodriguez, która objęła władzę po tym, jak Stany Zjednoczone zatrzymały jej poprzednika Nicolasa Maduro w styczniu, obiecała przeprowadzenie zakrojonej na szeroką skalę akcji pomocowej.

Według świadków w dotkniętych trzęsieniem ziemi miejscach dochodzi do grabieży. Frustracja narasta także z powodu nierównomiernego tempa akcji ratowniczej, w tym w stanie La Guaira, gdzie mieszkańcy i wolontariusze wciąż ręcznie przekopują się przez gruzy z powodu braku ciężkiego sprzętu i ograniczonej obecności służb - informuje agencja.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
53 min
Amira Smajic
Była wtyką dziennikarzy w półświatku. Przypadkiem odkryli druzgocącą prawdę
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
Tajemnice III RP
Źródło: PAP, Reuters
Tagi:
Wenezuelatrzęsienie ziemiUSADonald TrumpAmeryka Południowa
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Prace w dawnej wsi Puźniki w obwodzie tarnopolskim
Koniec drugiego etapu poszukiwania ofiar w Puźnikach. Minister o "trudnej wiadomości"
Polska
shutterstock_2696756181
"Efekt strachu" i błyskawiczny powrót
Maja Piotrowska
Iran
Marciniak anulował gola. Iran strącony do piekła
EUROSPORT
belgiaGettyImages-2283513269
Pokaz siły Belgii. Awans z przytupem
EUROSPORT
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Szczecinie
"Będzie głośno, będzie muzycznie". Czekamy na was w Szczecinie
25 lat TVN24
Wydano ostrzeżenia przed upałem
Ekstremalny upał. Czerwone alarmy w większości kraju
METEO
Pogoda, Warszawa
Rekord ciepła, ostrzeżenia przed upałami, akcje ratunkowe na wodzie
TO WARTO WIEDZIEĆ
24 min
CnB_szmatecki_3
PremieraKrytykowało go nawet PiS. "Człowiek, na którego trzeba uważać"
Artur Warcholiński
imageTitle
Pytanie o Messiego. Odpowiedź zaskakująca
EUROSPORT
imageTitle
Sensacyjny awans. Republika Zielonego Przylądka gra dalej
EUROSPORT
imageTitle
Koszmar bramkarza. Najpierw błąd, za chwilę już go nie było
EUROSPORT
hiszpa4GettyImages-2283503799
Gol wstydu. Hiszpania odesłała Urugwaj do domu
EUROSPORT
Ormuz – cieśnina
"Przekonacie się". USA zaatakowały w cieśninie Ormuz
Świat
GettyImages-2282959047
Senegal zagrał na piątkę. Może realnie myśleć o awansie
EUROSPORT
GettyImages-2282950187
Francja rozbiła norweskie rezerwy. Bohaterem Dembele
EUROSPORT
Izraelski czołg w Libanie
Ramowe porozumienie podpisane. "Przełom dyplomatyczny"
Świat
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Rośnie liczba ofiar podwójnego trzęsienia ziemi
Świat
36 min
pc
Putin przyparty do muru. "Pytanie, czy nie sięgnie po jakąś brudną broń"
Rozmowy na szczycie
Klatka kluczowa-521767
Akcja ratunkowa nad jeziorem. 17-latek reanimowany
Poznań
pc
"Dużo ględzenia, żeby obronić koryciarstwo"
#BezKitu
imageTitle
Usyk zrzekł się trzech tytułów mistrza świata. "To nie jest koniec"
Najnowsze
Skwar w Perpignan w południowej Francji
Historyczne gorąco. W Niemczech padł rekord wszech czasów
METEO
Policja weszła na posesję (zdjęcie ilustracyjne)
Ośmiolatka pogryziona. Policja: ojciec z córkami karmił psy
Polska
Gonitwy na Torze Wyścigów Konnych Służewiec odwołane
Gonitwy na torze wyścigów konnych odwołane
WARSZAWA
Ulewy, burze, deszcz
Na horyzoncie załamanie pogody
METEO
Karol Nawrocki
Zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o kierowanie gróźb w kierunku prezydenta
Polska
upal lato slonce AdobeStock_856057726
Alert RCB w całej Polsce. "Unikaj przebywania na słońcu"
METEO
Radosław Sikorski FPF
"To upokorzyło osobiście prezydenta Ukrainy"
FAKTY PO FAKTACH
imageTitle
Reprezentant Polski kontuzjowany. Konieczna zmiana w kadrze
EUROSPORT
53 min
Amira Smajic
Była wtyką dziennikarzy w półświatku. Przypadkiem odkryli druzgocącą prawdę

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica