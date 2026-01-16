Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Dyrektor CIA w Caracas. Miał przekazać wiadomość dla Delcy Rodriguez

Dyrektor CIA John Ratcliffe
Jacek Stawiski (Tygodnik Powszechny, TVN24 BiS): wygląda na to, że w Wenezueli rządzą struktury państwowe, które funkcjonowały przed obaleniem Maduro
Źródło: TVN24
Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez i dyrektor CIA John Ratcliffe spotkali się w piątek w Caracas. Taką informację przekazał dziennikowi "The New York Times" amerykański urzędnik.

"NYT" napisał, powołując się na amerykańskiego urzędnika, że John Ratcliffe spotkał się z tymczasową prezydentką Wenezueli, by "przekazać wiadomość, że Stany Zjednoczone liczą na lepsze relacje robocze" z władzami w Caracas. Podczas spotkania omówiono tematy dotyczące współpracy wywiadowczej, stabilności gospodarczej i potrzeby zapewnienia, by Wenezuela nie stanowiła już przystani dla przeciwników USA, zwłaszcza przemytników narkotyków.

Według cytowanych urzędników miał to być też gest poparcia dla "rodzaju stabilności, jaki oferuje pani Rodriguez, a także oznaka budowania zaufania i współpracy między obydwoma rządami".

Do wizyty doszło dzień po tym, gdy Biały Dom odwiedziła liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado, która przekazała prezydentowi Donaldowi Trumpowi swój medal noblowski. Mimo to Biały Dom potwierdził w czwartek, że Trump nie zmienił zdania na temat zdolności Machado do objęcia rządów w Wenezueli. Władze w Waszyngtonie podkreślały też przy tej okazji dobrą współpracę z Rodriguez.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wenezuela. Protestujący domagają się uwolnienia Nicolasa Maduro
Platforma Elona Muska wraca do Wenezueli. "Wznawiamy kontakt"
BIZNES
Donald Trump
"Pełniący obowiązki prezydenta". Trump publikuje kontrowersyjny wpis
Wenezuelskie władze uwalniają więźniów politycznych
Wenezuela zwalnia więźniów politycznych. Rozdźwięk w sprawie ich liczby

USA współpracują z przedstawicielką reżimu Maduro

W trakcie spotkania z senatorami na Kapitolu Machado przestrzegała, że Rodriguez jest przedstawicielką reżimu Maduro. Podkreśliła, że rząd Wenezueli będzie grał na czas i unikał prawdziwej transformacji w tym kraju.

"NYT" przypomniał, że CIA już minionego lata oceniła, że Rodriguez, ówczesna wiceprezydentka, jest pragmatyczna, i jest to ktoś, z kim USA mogą negocjować i współpracować. Jeszcze w ubiegłym roku rozmowy z nią prowadził wysłannik Trumpa Richard Grenell. W jednym z raportów wywiadowczych wspomniano również, że podczas inauguracji swoich rządów Rodriguez miała na sobie sukienkę wartą 15 tysięcy dolarów. Media przekazały, że sprowokowało to komentarz jednego z amerykańskich oficjeli, że jest ona "najbardziej socjalistyczną kapitalistką, jaką widział".

Administracja Trumpa uznała, że całkowite obalenie reżimu Maduro i umożliwienie objęcia władzy przez opozycję byłoby błędem podobnym do tego, który George W. Bush popełnił w Iraku, i doprowadziłoby do destabilizacji Wenezueli - podkreślił "NYT".

Przemówienie wiceprezydentki Wenezueli Delcy Rodriguez
Źródło: TVN24

Maduro schwytany przez siły specjalne USA

Od początku stycznia tego roku Wenezuela mierzy się z turbulencjami politycznymi po tym, gdy 3 stycznia siły specjalne USA przeprowadziły w tym kraju operację wojskową i schwytały Nicolasa Maduro - wenezuelskiego przywódcą, którego Donald Trump oskarżył o współudział w przemycie narkotyków do USA.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Maria Corina Machado na spotkaniu z senatorami USA
Machado u Trumpa. Dała mu swój medal noblowski
shutterstock_2233323475
USA dokonują pierwszej sprzedaży wenezuelskiej ropy
BIZNES
Partyzanci kolumbijskiej Armii Wyzwolenia Narodowego
"Coś złego dzieje się na granicy Wenezueli"

Obecnie Maduro przebywa w amerykańskim areszcie. 5 stycznia stanął w USA przed sądem i usłyszał zarzuty, dotyczące między innymi udziału w zmowie narkoterrorystycznej i przemycie kokainy.

Jego obowiązki przejęła dotychczasowa wiceprezydentka Delcy Rodriguez, ale amerykańska administracja zapowiedziała, że w okresie przejściowym, który może potrwać lata, to Waszyngton będzie sprawować faktyczną kontrolę nad Wenezuelą.

OGLĄDAJ: "Mówi się, że kolejna może być Kuba". Co dalej planuje "policjant" zachodniej półkuli?
pc

"Mówi się, że kolejna może być Kuba". Co dalej planuje "policjant" zachodniej półkuli?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr, fil/akw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
WenezuelaUSACIADonald TrumpNicolas MaduroNagroda Nobla
Czytaj także:
imageTitle
Zderzenie Polaków ze ścianą na inaugurację mistrzostw Europy
EUROSPORT
Tęczowa flaga jest jednym z symboli dumy osób nieheteronormatywnych
"Wyrok TSUE jest jasny". Rząd chce go wykonać
Polska
Mroźna, zimna noc
Niebezpieczna noc. Tam obowiązują ostrzeżenia IMGW
METEO
Donald Trump
"Osobista cecha" i "kopanie leżących". Trump "postanowił znowu zagrać na Zełenskim"
Świat
Korea Północna
"Komórki rakowe". Korea Północna nasila kontrole
BIZNES
Pożar w Nowym Dworze Gdańskim. Na miejscu pracują służby
Ogień w budynku domu dziecka
Trójmiasto
shutterstock_2239909941
Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Pięć wygranych drugiego stopnia
BIZNES
Pociąg Intercity, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Więcej pociągów na linii Warszawa-Radom
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Nawrocki udaje się do Davos. W planie sesja z Trumpem
BIZNES
imageTitle
Biało-Czerwoni wysoko przegrali z Węgrami w pierwszym meczu w grupie F
EUROSPORT
Morskie Oko, widok na Rysy w piątek rano
Znaczne ryzyko lawin w weekend. TOPR ostrzega
METEO
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
Resort bierze pod lupę chińskie pojazdy. "Trwają prace dotyczące ograniczenia"
BIZNES
sofia ulica tory ludzie shutterstock_2723112451
Gwałtowny wzrost cen. Gorzkie skutki zmiany waluty
BIZNES
imageTitle
Pokaz siły Islandczyków, gol-cudo Włochów
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Wszystko albo nic. "Szantaż emocjonalny Hołowni"
Polska
shutterstock_1329994352 Zakopane, Polska - 22 lutego 2019 r. Tłum ludzi spaceruje po Krupówkach w zimowy dzień. Krupówki to główny deptak w Zakopanem. Ulica jest pełna pamiątek.
Zmiany w poborze opłat od turystów w Zakopanem. Miasto liczy na duży zysk
Kraków
imageTitle
Dzień dobry ze skokami. O której pierwszy konkurs w Sapporo?
EUROSPORT
Grenlandia - protest przed ambasadą USA
Sojusznik czy przeciwnik? "Paradoksalne zachowanie"
BIZNES
WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa
Pociągi WKD będą dojeżdżały tylko do Dworca Zachodniego
WARSZAWA
Donald Trump i Maria Corina Machado w Białym Domu w czasie przekazania prezydentowi USA medalu noblowskiego
Komitet Noblowski zabrał głos po przekazaniu medalu Trumpowi
Świat
Noc mgła zima
Nocą miejscami będzie mgliście
METEO
imageTitle
Teatr jednego aktora. Rewelacyjny debiutant zagra o finał Mastersa
EUROSPORT
Szpital powiatowy w Kazimierzy Wielkiej
Wytrzeźwiał i stanął przed sądem. Skazany po awanturze w szpitalu
Kielce
Talibowie
"Kandahar kontra Kabul". Konflikt na szczytach władzy
Świat
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Znieważył troje 14-latków, bo rozmawiali po ukraińsku. Wyrok
Kraków
shutterstock_1294720024_1
To miasto ma najwyższy odsetek milionerów
BIZNES
Policjant po służbie prowadził auto pod wpływem alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany policjant komendy głównej prowadził auto. Jest reakcja
WARSZAWA
Sławomir Cenckiewicz
Cenckiewicz nieobecny. Mamy komentarz z kancelarii prezydenta
Polska
Zbigniew Ziobro
Obrońcy Ziobry i gra na odwlekanie. "Jakoś wtedy nie formułowali takiego wniosku"
Polska
Pies wpadł do lodowatego Dunaju
Dunaj zamarzł. Pod psem załamał się lód
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica