Łączenie z Caracas i "długo wyczekiwane" zdjęcie. Operacja USA oczami Wenezuelczyków

Łączenie telefoniczne w "Faktach po Faktach" z mieszkanką Wenezueli. Opisuje moment amerykańskiego ataku
Franco de Peña, wenezuelski reżyser mieszkający w Polsce, przyznał w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "bardzo długo czekał" na zdjęcie pojmanego Nicolasa Maduro. W programie odbyło się też łączenie z mieszkanką Caracas, która opisywała moment amerykańskiego ataku. - Dla nas w sercu pojawiła się nadzieja - powiedziała.

Nad ranem czasu polskiego amerykańskie wojsko przeprowadziło operację wojskową w Wenezueli.

Kilka godzin później prezydent Donald Trump poinformował, że przywódca tego kraju Nicolas Maduro wraz z żoną zostali schwytani i wywiezieni z kraju. Później prokuratura generalna USA poinformowała o akcie oskarżenia wobec Maduro, który czeka na niego w Nowym Jorku.

Więcej o szczegółach operacji Trump mówił na konferencji prasowej temu poświęconej.

Wenezuelski reżyser: na to zdjęcie czekałem bardzo długo

Wydarzenia w Caracas komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 Franco de Peña, wenezuelski reżyser mieszkający od lat w Polsce.

Pytany o opublikowane przez Trumpa pierwsze zdjęcie pojmanego Maduro, na którym ten ma zasłonięte oczy,odparł, że "to jest zdjęcie, na które bardzo długo czekał".

De Peña mówił też o nastrojach wenezuelskiego społeczeństwa. - Na razie ludzie są bardzo zachowawczy w reakcjach, dlatego, że się cieszą bardzo. Radość jest ogromna. Natomiast, co będzie dalej? Przecież reżim został, tylko Maduro został pojmany - mówił reżyer.

"Dla nas w sercu pojawiła się nadzieja"

Podczas swojej wizyty w studiu TVN24 de Peña połączył się telefonicznie ze swoją znajomą z Wenezueli, która z bliska obserwowała przebieg amerykańskiej operacji. Ze względów bezpieczeństwa nie ujawnił personaliów kobiety.

- W naszej rodzinie wrażenie było olbrzymie. To było coś niesamowitego. Słyszeliśmy samoloty, słyszeliśmy helikoptery, a potem nagle olbrzymi wybuch. Pomyśleliśmy - "o Boże, co się tam dzieje"? Olbrzymia eksplozja, a potem olbrzymi słup ognia - relacjonowała kobieta.

Mówiła, że najpierw ona i jej bliscy byli mocno zaniepokojeni tym, co się dzieje dookoła, ale później "przyszła radość, że reżim upadł", chociaż dodała, że nie widziała reakcji innych mieszkańców Caracas poza reakcją jej rodziny i sąsiadów.

- Natomiast wiemy, że dla nas w sercu pojawiła się nadzieja. Te ostatnie 26 lat (w 1999 roku zaczął rządzić poprzedni autorytarny przywódca Hugo Chavez - red.) to był okres represji, okres ucisku. I to się jeszcze zwiększyło po tych ostatnich wyborach z 2024 roku, po których reżim dyktatora Maduro zwiększył represje, zwiększył ucisk zarówno na starszych, jak i na nastolatków - powiedziała mieszkanka Caracas.    

Ile jest warta głowa dyktatora?

