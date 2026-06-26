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Świat

Wenezuela wciąż pod gruzami. Los wielu osób pozostaje nieznany

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Skutki podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli, La Guaira
Skutki trzęsień ziemi w stanie La Guaira, Wenezuela
Źródło wideo: CNN
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RONALD PENA R
Minęła kolejna noc od podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Służby do późnych godzin przeszukiwały zawalone budynki. Wiele osób pozostaje uznanych za zaginione i mogą znajdować się pod gruzami. Świat solidaryzuje się z Wenezuelą, a pierwsza pomoc jest już w drodze na miejsce kataklizmu.

Podwójne trzęsienie ziemi nawiedziło Wenezuelę w nocy ze środy na czwartek. Według lokalnych mediów były to najsilniejsze od ponad wieku wstrząsy odnotowane w tym kraju. Pełniąca obowiązku prezydenta Delcy Rodriguez ogłosiła stan wyjątkowy.

Najbardziej ucierpiał nadmorski stan La Guaira, położony około 30 kilometrów od Caracas - według Rodriguez stan stał się "strefą katastrofy". Wstrząsy spowodowały szkody także w kilku innych częściach kraju. Służby prowadzą akcję ratunkową i poszukiwawczą za osobami uwięzionymi pod gruzami budynków.

Skutki podwójnego trzęsienia ziemi w mieście La Guaira
Skutki podwójnego trzęsienia ziemi w mieście La Guaira
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RONALD PENA R

Władze Wenezueli potwierdziły dotąd śmierć 188 osób, za zaginione uznaje się 157 osób. Z kolei ponad 1500 trafiło do szpitali.

Skutki podwójnego trzęsienia ziemi w mieście La Guaira
Skutki podwójnego trzęsienia ziemi w mieście La Guaira
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RONALD PENA R

Sytuacja w Wenezueli. "Mamy nadzieję, że pomoc nadejdzie szybko"

Wśród 250 obiektów, które według doniesień uległy poważnym zniszczeniom, znalazło się co najmniej osiem szpitali, siedziba Wenezuelskiego Czerwonego Krzyża oraz ambasada Francji.

Służby ratownicze i wolontariusze przeszukiwali zawalone budynki aż do późnej nocy. Jednak w niektórych rejonach mieszkańcy twierdzili, że pomoc ze strony władz nadeszła zbyt późno - relacjonuje Reuters.

Akcja ratownicza po trzęsieniach ziemi w mieście La Guaira Wenezueli
Akcja ratownicza po trzęsieniach ziemi w mieście La Guaira Wenezueli
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RONALD PENA R

Yamileth, mieszkanka miasta La Guaira, powiedziała, że jej 19-letni syn nadal jest uwięziony w gruzach ich siedmiopiętrowego budynku mieszkalnego. - Leży pod płytami betonowymi, a nie ma sprzętu, który pozwoliłyby go stamtąd wydostać - zaznaczyła.

- Straciliśmy wszystko. Nie mamy ani jedzenia, ani lekarstw. Mamy nadzieję, że pomoc nadejdzie szybko - przyznał 64-letni Pedro, który w wyniku kataklizmu stracił dom i firmę. Noc spędził na ulicy wraz z żoną i dziećmi.

USA zadeklarowało pomoc Wenezueli

Oferty pomocy dla Wenezueli napływają z całego świata. Kraje Ameryki Łacińskiej, Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie deklarują wysłanie sprzętu i zespołów ratowniczych specjalizujących się w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych i odgruzowywaniu.

Pomoc humanitarna dla Wenezueli z Panamy
Pomoc humanitarna dla Wenezueli z Panamy
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CARLOS LEMOS

Prezydent Donald Trump oświadczył, że USA są "gotowe, chętne i zdolne do udzielenia pomocy" Wenezueli. Pentagon ma między innymi udzielić wsparcia logistycznego w naprawie uszkodzonego lotniska w Caracas.

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Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Zniszczenia na lotnisku w Caracas
Źródło: Reuters

Firma Starlink, należąca do firmy Elona Muska SpaceX, poinformowała, że do 25 lipca zapewni bezpłatny dostęp do usług nowym i dotychczasowym klientom na dotkniętych katastrofą obszarach oraz pracuje nad rozmieszczeniem terminali w najbardziej dotkniętych strefach, aby pomóc w przywróceniu łączności.

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw praw człowieka w Wenezueli wezwało rząd w Caracas do zniesienia ograniczeń dotyczących niektórych mediów społecznościowych, nazywając dostęp do internetu "kwestią życia i śmierci".

Wsparcie dla Wenezueli z Europy

Solidarność z narodem wenezuelskim wyraził także prezydent Karol Nawrocki. "Składam wyrazy najgłębszego współczucia i solidarności mieszkańcom Wenezueli, którzy ucierpieli w wyniku trzęsieniu ziemi ostatniej nocy" - napisał na portalu X.

Gotowość do pomocy w walce ze skutkami trzęsienia ziemi wyrazili również prezydent Francji Emmenuel Macron, szefowa brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper, premier Włoch Giorgia Meloni i szefowa KE Ursula von der Leyen.

- Jesteśmy gotowi zwiększyć naszą pomoc - oświadczyła komisarz UE do spraw gotowości i zarządzania kryzysowego Hadja Lahbib i dodała, że europejski system obserwacji satelitarnej Copernicus został uruchomiony w celu wsparcia działań pomocowych na miejscu.

Także papież Leon XIV wysłał pierwszą pilną pomoc do Wenezueli. Za pośrednictwem urzędu Dobroczynności Apostolskiej papież przekazał 100 tysięcy euro.

Zbiórkę pieniędzy na pomoc humanitarną dla ofiar trzęsienia ziemi uruchomił Caritas Polska.

Akcja ratownicza służb po trzęsieniach ziemi w Wenezueli
Akcja ratownicza służb po trzęsieniach ziemi w Wenezueli
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RONALD PENA R

Najsilniejsze trzęsienie ziemi od ponad 100 lat

Ze wstępnego raportu amerykańskiej służby geologicznej (USGS) wynika, że trzęsienie ziemi w Wenezueli o magnitudzie 7,5 było najsilniejsze na tym obszarze od niemal 130 lat. USGS przewiduje, że "należy spodziewać się wysokiej liczby ofiar, znacznych zniszczeń na rozległym obszarze, a także potencjalnie silnych wstrząsów wtórnych".

Dla gospodarki Wenezueli kluczowy jest sektor naftowy. Zagraniczne koncerny energetyczne poinformowały, że ich działalność nie uległa poważnym zakłóceniom, a infrastruktura naftowa wydaje się w dużej mierze nienaruszona.

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Tagi:
Wenezuelatrzęsienie ziemiAmeryka Południowa
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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