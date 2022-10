Turyści wyrzucili wyposażenie gondoli do kanału i pływali nią po Wenecji

Dwóch zagranicznych turystów ukradło w Wenecji gondolę, po czym wyrzuciło jej wyposażenie do kanału i popłynęło nią jak kajakiem. O zdarzeniu, do którego doszło w nocy z środy na czwartek, poinformował właściciel skradzionej łodzi. Według Giorgia Bognolo, gondolę udało się odzyskać dzięki reakcji świadków. Straty spowodowane przez turystów mogą sięgać 15 tysięcy euro.

Do zdarzenia doszło około godziny 1.30 w nocy z środy na czwartek w Wenecji. Jak poinformowała stacja CNN, dwóch zagranicznych turystów - najprawdopodobniej Francuzów - miało ukraść zacumowaną w stacji Accademia gondolę.

CNN: wyrzucili do wody wyposażenie i odpłynęli

Jak usłyszeli od właściciela skradzionej gondoli Biorgia Bognolo dziennikarze amerykańskiej stacji CNN, dwaj mężczyźni mieli wyrzucić do słynnego Canal Grande wyposażenie gondoli. Mowa między innymi o poduszkach, dekoracjach i przykryciu łodzi. Zaraz potem odpłynęli - na siedząco, jak w kajaku.

"Policjanci musieli nas rozdzielać"

Giorgio Bognolo relacjonował, że zagraniczni turyści nie wykazywali skruchy. - Wydawali się szczęśliwi, naprawdę szczęśliwi. Nie byli skruszeni, nie przeprosili (...). Śmiali się, jakby to była gra - powiedział amerykańskim dziennikarzom.

- Zrobili paskudną rzecz. Gdybym ja zachował się tak we Francji, zostałbym zamknięty na klucz. Mają szczęście (że zrobili to we Włoszech - red.). Policjanci musieli nas rozdzielać, bo bardzo chciałbym ich wtedy uderzyć - przyznał Bognolo. Właściciel gondoli podkreślił również, że mężczyźni nie potrafili pływać gondolą. - Tą łodzią nie manewruje się łatwo. Ona się rusza tam i z powrotem, zatrzymuje się. Wiosłuje się nią na stojąco, przy użyciu forcoli - tłumaczył.