Wioślarki rozwożą łodziami żywność mieszkańcom Wenecji

Row Venice was delighted to collaborate with Donna Gnora—donnagnora.it—to help deliver their organic produce and products around the city last Wednesday in our beautiful and quite appropriate batele a coda di gambero. With the quarantine their orders are up quite a bit as you might imagine, and we were more than happy to volunteer our boats and crews to lend a hand. . We hope this is a reminder to everyone of the alternatives Venice has for transportation of both goods (and people!), even after this crisis has passed. . . . 🇮🇹🇮🇹 Ti piacerebbe trasportare i tuoi prodotti a Venezia, ma sei stanco del moto ondoso e dell'inquinamento dei canali? 🤔 La soluzione è semplice e noi veneziani la conosciamo da secoli: sì, stiamo parlando proprio del trasporto in barca... a remi! 🤩💪 . Seguendo l'onda di solidarietà che sta unendo gli italiani in questo periodo di quarantena, anche noi di Row Venice abbiamo deciso di dare il nostro contributo mettendo a disposizione le nostre barche e le nostre braccia per consegnare la spesa a domicilio 🥦🍎🍅🍞 Se anche tu hai un negozio e vorresti consegnare i tuoi prodotti a domicilio nel centro storico di Venezia, scrivici! Saremo felicissime di darti una mano 🤗🙋‍♀️ . La quarantena finirà presto, e si tornerà ai ritmi frenetici di sempre. A meno che non decidessimo che un'altra Venezia è possibile, un posto meraviglioso in cui il moto ondoso non distrugge la laguna e il trasporto è a misura di persona. 😍😍😍 #voistateacasa, ve lo consegnamo noi! #trasportoecosostenibile . . #rowvenice #venezia #venice #rowvenicedelivers #veneziaitalia #quarantine #ecofriendly #deliveries