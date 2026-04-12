Świat Tysiące Węgrów wyszły na ulice Budapesztu. Świętowali zwycięstwo Tiszy Oprac. Adam Styczek

Atmosfera na Węgrzech "jak po zwycięstwie w mistrzostwach świata"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Jeżeli mógłbym porównać tę atmosferę do czegoś, to porównałbym to do sytuacji, w której reprezentacja Węgier by wygrała mistrzostwa Europy albo mistrzostwa świata - ocenił wysłannik TVN24 na Węgrzech Maciej Warsiński.

W TVN24 i TVN24+ TRWA PROGRAM SPECJALNY O WYBORACH NA WĘGRZECH

Reporter zwrócił uwagę, że jeszcze późno wieczorem w stronę Placu Batthyany'ego, gdzie odbywa się wieczór wyborczy Tiszy, zmierzali kolejni ludzie. Tysiące osób, w przeważającej mierze młodych, zgromadziło się nad Dunajem, by na tle oświetlonego budynku węgierskiego parlamentu cieszyć się z wygranej opozycji, a przede wszystkim - przegranej premiera Viktora Orbana.

Zwolennicy partii Tisza Źródło: Tibor Illyes/EPA/PAP

"Nawet tak zabetonowany system można jakoś pokonać"

- Z drugiej strony Dunaju byliśmy na krótkiej i trochę smutnej imprezie Viktora Orbana oraz Fideszu - zauważył Maciej Warsiński. - Mijaliśmy całe mnóstwo samochodów, z których przez otwarte okna ludzie machali flagami, trąbili, wykrzykiwali radosne hasła - dodał.

W tłumie widać było flagi narodowe Węgier, partyjne symbole Tiszy i flagi Unii Europejskiej. Świętowaniu towarzyszyły spontaniczne okrzyki radości, brawa i skandowanie: "Niech Tisza popłynie". Skrót Partii Szacunku i Wolności - Tisza - jest węgierską nazwą rzeki Cisa.

- Wszyscy uwierzyli, że nawet tak zabetonowany system można jakoś pokonać - powiedziała jedna z napotkanych przez reportera TVN24 mieszkanek Budapesztu.

