Świat Zlikwidowali urząd stworzony przez Orbana. Jest decyzja parlamentu Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Viktor Orban w tle spotkania Magyara z prezydentem Źródło wideo: YouTube / @Magyar Péter Hivatalos Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

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Plan likwidacji Urzędu Ochrony Suwerenności ogłosił w zeszłym tygodniu premier Peter Magyar. Jak mówił, "utrzymywany za miliardy (forintów) Urząd chronił i służył on interesom Rosji, a nie Węgier".

We wtorek węgierski parlament przyjął ustawę o likwidacji urzędu. Za było 135 posłów, 44 przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. W ustawie stwierdzono, że Urząd Ochrony Suwerenności nie wykonuje żadnych rzeczywistych zadań publicznych, jego utworzenie służyło wyłącznie celom i interesom politycznym, a faktycznym zamierzeniem było wywieranie nacisku na obywateli, określone organizacje oraz media w celach politycznych.

Utworzony przez Viktora Orbana

Urząd Ochrony Suwerenności został utworzony w 2023 roku na mocy ustawy rządu premiera Viktora Orbana. Jego oficjalnym celem było badanie organizacji korzystających z finansowania zagranicznego i mających na celu wpływanie na debatę i decyzje polityczne.

W praktyce regularnie oskarżał o służenie "zagranicznym interesom" działaczy opozycji, niezależnych dziennikarzy i organizacje pozarządowe. Publikacje te były następnie promowane przez media bliskie rządowi Orbana.

Urząd zajmował się również publikowaniem opracowań odzwierciedlających stanowisko władz w kwestiach między innymi wojny w Ukrainie, migracji i stosunków z Unią Europejską.

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