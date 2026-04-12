Świat

Co dalej z Ziobrą i Romanowskim? Raczej nie zostaną wydani "pierwszego dnia"

Peter Magyar: ekstradujemy Ziobrę i Romanowskiego pierwszego dnia
Lider partii TISZA Peter Magyar zapowiedział jeszcze przed wyborami, że po utworzeniu przez niego rządu Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski zostaną wydani Polsce "pierwszego dnia". W rzeczywistości może to zająć więcej czasu. Sam Romanowski oświadczył, że nie zamierza zdradzać "nowego adresu czy planu działania".

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego były zastępca Marcin Romanowski mogliby zostać zatrzymani i aresztowani w Polsce. Prokuratura uzyskała zgodę Sejmu na postawienie im szeregu zarzutów związanych między innymi z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Obaj panowie uzyskali azyl na Węgrzech.

Obecnie jednak tylko za Marcinem Romanowskim został wydany europejski nakaz aresztowania (ENA). W przypadku Ziobry jego obrońcy odwlekają procedurę i decyzja sądu jeszcze nie zapadła, chociaż taki wniosek został złożony.

Sebastian Zakrzewski

Romanowski: nie będę zdradzał nowego adresu

W wypowiedzi dla Telewizji Republika Marcin Romanowski ocenił, że w świetle informacji o wyniku wyborów na Węgrzech sprawa jego azylu jest drugorzędna, a nawet "pięciorzędna". - Nie będę zdradzał nowego adresu czy planu działania - zastrzegł. Dodał, że nowe władze na Węgrzech obejmą władzę "za miesiąc", a o jego wydaleniu i tak decyduje sąd, a nie rząd.

- Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że Polska jako państwo i naród, który chce pozostać państwem suwerennym, straciła bardzo ważnego sojusznika i przede wszystkim w tych kategoriach powinniśmy na to patrzeć - powiedział były wiceminister sprawiedliwości.

Z kolei Zbigniew Ziobro w ogóle nie skomentował swojego azylu. Na antenie Telewizji Republika przekonywał jedynie, że porażka Viktora Orbana wiąże się z centralizacją władzy w Unii Europejskiej.

Zdaniem Ziobry Bruksela będzie chciała wykorzystać tę okazję, aby wprowadzić "broń nuklearną" w budżecie unijnym. Chodzi o możliwość zablokowania wypłaty środków z uwagi na nieprzestrzeganie prawa Unii. Dla byłego ministra sprawiedliwości oznaczałoby to podporządkowanie krajów Europy Środkowo-Wschodniej Berlinowi i Paryżowi.

Może być potrzebna zmiana prawa

Romanowskiego i Ziobrę chroni także węgierskie prawo. Na początku roku weszła tam w życie ustawa, która zabrania ekstradycji osób ściganych ENA, jeśli mają status uchodźcy w kraju członkowskim Unii Europejskiej. Ziobro i Romanowski taki status mają.

Jeśli TISZA uzyska co najmniej 133 mandaty w 199-osobowym parlamencie, to będzie mogła zmienić każdą ustawę, w tym te przepisy, które regulują ochronę polityczną. To jednak zajmie trochę czasu.

Zdaniem polskiego rządu węgierska ustawa jest niezgodna z prawem Unii. Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur ocenił w styczniu w "Faktach po Faktach" TVN24, że Komisja Europejska powinna wszcząć procedurę przeciw Węgrom. Dotychczas Bruksela nie podjęła się takich działań w związku z tym prawem.

Zarzuty wobec Ziobry i Romanowskiego

Wobec Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, toczy się postępowanie Prokuratury Krajowej, która zarzuca mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Na początku listopada ubiegłego roku Sejm uchylił Ziobrze immunitet poselski i wyraził zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Zarzuty wobec Marcina Romanowskiego również dotyczą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Źródło: tvn24.pl, PAP, oko.press, Fakt.pl, Telewizja Republika

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP

