Węgry powiedziały "weto" unijnemu budżetowi

"Dziś w Brukseli za państwo prawa jest uważany tylko taki kraj, który wpuszcza do siebie migrantów. Ten, kto chroni swoje granice i broni kraju przed migracją, nie jest uznawany za państwo prawa. Po przyjęciu obecnej propozycji nie byłoby już przeszkód, by pieniądze należące się państwom członkowskim powiązać z popieraniem imigracji i szantażować kraje przeciwne migracji narzędziami budżetowymi" - ocenił Orban w oświadczeniu umieszczonym na stronie węgierskiej agencji MTI. Zapisy unijnego budżetu i pakietu naprawczego nie zawierają żadnych konkretnych klauzul dotyczących imigrantów - przypomina Reuters.

Orban podkreślił, że podczas negocjacji Węgry kierowały się zasadami lojalnej współpracy, przewidywalności i przejrzystości, do końca wykazując gotowość kompromisu, choć nie uważały wspólnego kredytu za odpowiednie rozwiązanie kryzysu.

"Kompromis z lipca 2020 roku przyjęliśmy tylko dlatego, że jesteśmy zwolennikami europejskiej solidarności i opowiadamy się za tym, aby państwa potrzebujące pomocy pieniężnej mogły jak najszybciej uzyskać dostęp do funduszy" - napisał węgierski premier.

Solidarna Polska chce weta

Ku wetu skłaniają się też niektórzy członkowie polskiego rządu. W poniedziałek Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny i szef Solidarnej Polski, wchodzącej w skład Zjednoczonej Prawicy, ocenił, że brak weta Polski w sprawie budżetu UE oznaczałby "całkowitą utratę zaufania do premiera z wszelkimi tego konsekwencjami". Także wiceszef MSZ Paweł Jabłoński zapowiadał, że "jeśli trzeba będzie skorzystać z weta w sprawie budżetu Unii Europejskiej, to jesteśmy na to gotowi".