Węgry. Parada Równości w Budapeszcie w 2023 roku Źródło: Reuters Archive

Posłowie węgierskiego Fideszu złożyli projekt ustawy zakazującej parady równości w Budapeszcie. Argumentują, że wydarzenie może być szkodliwe dla najmłodszych i niezgodne z kontrowersyjną ustawą o "ochronie dzieci". Ewentualnym uczestnikom zdelegalizowanej parady mają grozić kary.

Do węgierskiego parlamentu w poniedziałek wpłynął projekt ustawy autorstwa posłów rządzącej partii Fidesz, przewidujący zakaz organizacji i uczestnictwa w paradzie równości w Budapeszcie. W dokumencie zawarto też przepis umożliwiający zastosowanie systemu rozpoznawania twarzy uczestników potencjalnie nielegalnego wydarzenia. Ustawa zostanie niemal na pewno przegłosowana, ponieważ rządzący mają potrzebną większość.

Zakaz parady równości w Budapeszcie

Na mocy projektu ustawy, niezgodne z prawem byłoby organizowanie i uczestniczenie w wydarzeniach, które naruszają węgierskie przepisy dotyczące "ochrony dzieci". Ustawa o "ochronie dzieci" została przyjęta w 2021 roku. Na jej mocy zakazane jest m.in. "pokazywanie lub promowanie" homoseksualizmu wobec osób poniżej 18. roku życia - w telewizji, reklamach czy książkach, omawianie problematyki związanej z LGBT w szkołach czy publiczne przedstawianie płci odbiegającej od płci określonej przy urodzeniu.

Jak piszą autorzy złożonego w poniedziałek projektu, zmienia on "prawo regulujące prawo do zgromadzeń, stanowiąc że zakazane jest organizowanie zgromadzeń, które naruszają zakaz określony w ustawie o ochronie dzieci". Uczestnictwo w wydarzeniu, jak parada równości, według dokumentu wiązałoby się z karą grzywny w wysokości 200 tys. forintów, czyli ok. 2,1 tys. zł. W projekcie zapisano też, że policja może korzystać z kamer pozwalających na rozpoznawanie twarzy, by identyfikować osoby, które uczestniczyłyby w marszu.

To kolejny krok podjęty przez rząd Viktora Orbana przeciwko społeczności LGBT. W lutym premier Węgier sugerował, że zamierza zakazać budapesztańskiej parady, która od wielu lat przyciągała tysiące uczestników. W tym roku ma się odbyć po raz 30. Co roku uczestnicy maszerowali wzdłuż reprezentacyjnej Alei Andrassy'ego w centrum węgierskiej stolicy.

Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że nie stanowi ono żadnego zagrożenia dla dzieci, a prawo do zgromadzeń wynika z konstytucji. "Mimo proponowanej poprawki, planujemy zorganizować paradę równości w Budapeszcie" - przekazali agencji Reutera, dodając, że obecnie potrzeba odbycia się takiego wydarzenia jest większa niż kiedykolwiek oraz że nie pozwolą się uciszyć.

