Race w węgierskim parlamencie. Partia Orbana przegłosowała kolejny zakaz

Węgierski parlament przyjął projekt ustawy zakazującej parad równości. Autorzy projektu argumentują, że takie wydarzenia mogą być szkodliwe dla najmłodszych i niezgodne z kontrowersyjną ustawą o "ochronie dzieci". Ewentualnym uczestnikom zdelegalizowanej parady mają grozić kary.

We wtorek węgierski parlament przyjął stosunkiem głosów 136 do 27 projekt ustawy autorstwa posłów rządzącej partii Fidesz, przewidujący zakaz organizacji i uczestnictwa parad równości. W dokumencie zawarto też przepis umożliwiający zastosowanie systemu rozpoznawania twarzy uczestników takich wydarzeń organizowanych nielegalnie.

Projekt wpłynął do parlamentu zaledwie dzień wcześniej i został przegłosowany w trybie przyspieszonym. W trakcie głosowania posłowie z małej opozycyjnej partii Momentum odpalili na sali plenarnej race i rozrzucili przerobione zdjęcia przedstawiające Viktora Orbana całującego Władimira Putina - podaje Reuters.

Zakaz parady równości w Budapeszcie

Na mocy projektu ustawy, niezgodne z prawem będzie organizowanie i uczestniczenie w wydarzeniach, które naruszają węgierskie przepisy dotyczące "ochrony dzieci". Ustawa o "ochronie dzieci" została przyjęta w 2021 roku. Na jej mocy zakazane jest m.in. "pokazywanie lub promowanie" homoseksualizmu wobec osób poniżej 18. roku życia - w telewizji, reklamach czy książkach, omawianie problematyki związanej z LGBT w szkołach czy publiczne przedstawianie płci odbiegającej od płci określonej przy urodzeniu.

Jak piszą autorzy przegłosowanego we wtorek projektu, zmienia on "prawo regulujące prawo do zgromadzeń, stanowiąc, że zakazane jest organizowanie zgromadzeń, które naruszają zakaz określony w ustawie o ochronie dzieci". Uczestnictwo w wydarzeniu, jak parada równości, według dokumentu wiązałoby się z karą grzywny w wysokości 200 tysięcy forintów, czyli ok. 2,1 tys. zł. W projekcie zapisano też, że policja może korzystać z kamer pozwalających na rozpoznawanie twarzy, by identyfikować osoby, które uczestniczyłyby w marszu.

To kolejny krok podjęty przez rząd Viktora Orbana przeciwko społeczności LGBT. W lutym premier Węgier sugerował, że zamierza zakazać budapesztańskiej parady, która od wielu lat przyciągała tysiące uczestników. W tym roku ma się odbyć po raz 30. Co roku uczestnicy maszerowali wzdłuż reprezentacyjnej alei Andrassy'ego w centrum węgierskiej stolicy.

Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że nie stanowi ono żadnego zagrożenia dla dzieci, a prawo do zgromadzeń wynika z konstytucji. "Mimo proponowanej poprawki, planujemy zorganizować paradę równości w Budapeszcie" - przekazali agencji Reuters przed wtorkowym głosowaniem, dodając, że obecnie potrzeba odbycia się takiego wydarzenia jest większa niż kiedykolwiek oraz że nie pozwolą się uciszyć.

