Dwanaście poprawek do konstytucji, zakaz adopcji przez pary jednopłciowe. Węgry zmieniają prawo

Węgierski parlament, gdzie Fidesz premiera Viktora Orbana ma większość dwóch trzecich mandatów, przyjął ustawę, która de facto wyklucza możliwość adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Przegłosowane zostały także poprawki do konstytucji, z których jedna definiuje rodzinę jako związek, w którym ojcem jest mężczyzna, a matką - kobieta.

Projekt ustawy przedłożony przez rząd premiera Viktora Orbana i przyjęty we wtorek w parlamencie zakłada, że adopcji dzieci dokonywać mogą jedynie małżeństwa oraz osoby samotne, które będą jednak potrzebowały specjalnej zgody resortu do spraw rodziny - wyjaśniła agencja Reutera. Dotąd adopcje przez pary jednopłciowe były możliwe wtedy, gdy jeden z partnerów w tym związku występował o to jako osoba samotna.