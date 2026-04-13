Świat Z taką flagą występował również Magyar. Co oznacza wycięte koło? Maciej Wacławik |

Magyar przy akompaniamencie "My Way" Sinatry

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Przed wejściem na scenę nad Dunajem, gdzie ogłosił w niedzielę wyborczy sukces, Peter Magyar z węgierską flagą w ręku przeszedł wśród wielotysięcznego tłumu swoich zwolenników. Lider partii TISZA wielokrotnie występował na wiecach, dzierżąc w ręku państwową flagę.

Po wyborach na Węgrzech Aleksander Przybylski, twórca podcastu "Sekcja Archeo" w TVN24+, przypomniał, że Magyarowi zdarzało się też występować publicznie z flagą Węgier z wyciętym w środku kołem. Co to oznacza? "To świadomy chwyt wizerunkowy nawiązujący do powstania węgierskiego z 1956 r." - czytamy we wpisie na Facebooku. Powstańcy wycinali komunistyczny herb, a flagi z pustym okręgiem "z upływem lat stały się symbolem irredenty przeciwko sowieckiej i rosyjskiej dominacji".

Do wpisu dołączono zdjęcie z wiecu Magyara zorganizowanego z okazji 68. rocznicy wybuchu powstania węgierskiego 23 października 2024 roku.

Kilka tygodni przed tym wydarzeniem lider TISZY opublikował wpis, w którym przekazał, że flaga przypominająca o powstaniu "od dzisiaj jest symbolem partii TISZA". Polityk podkreślił, że współczesne Węgry nie istniałyby "bez miłości do ojczyzny i poświęcenia naszych bohaterów z 1956 roku".

Flagi z pustym okręgiem można zobaczyć również wśród tłumów demonstrantów na wiecach organizowanych przez węgierską opozycję w ostatnich latach.

Flaga Węgier z wyciętym kołem Źródło: Shutterstock