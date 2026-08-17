Świat Samolot z poszkodowanymi w wypadku autokaru wylądował w Rzeszowie Oprac. Kuba Koprzywa |

Na lotnisku w Jasionce wylądował samolot z pierwszą grupą Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz

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Krótko po godzinie 19 specjalny samolot wyruszył z Debreczyna do Polski. Jeszcze przed godziną 20 wylądował na lotnisku w Jasionce. Na pokładzie było 21 rannych.

Na lotnisku w Jasionce wylądował samolot z pierwszą grupą Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz

Samolot z poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech wylądował w Jasionce. Relacja Konrada Borusiewicza Źródło: TVN24

Przedstawiciele resortu zdrowia wcześniej informowali o 22 pacjentach, którzy w poniedziałek wieczorem powrócą do kraju. Wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski po godzinie 17 przekazał jednak dziennikarzom, że na pokładzie samolotu znajdzie się 21 poszkodowanych. Potem MSZ doprecyzowało, że jeden z pacjentów zdecydował się na powrót z rodziną.

🇵🇱 21 obywateli polskich poszkodowanych w wypadku na Węgrzech, dzięki zaangażowaniu MSZ, @MZ_GOV_PL i Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, bezpiecznie wraca do domu. pic.twitter.com/18vt9tIIcV — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) August 17, 2026 Rozwiń

Wcześniej 17 poszkodowanych opuściło szpital w Nyiregyhazie. W tej placówce zostały jeszcze dwie osoby. Kilkunastu pacjentów nadal pozostanie w innych węgierskich szpitalach.

Ranni opuścili szpital w Nyiregyhazie Źródło zdjęcia: TVN24

Katastrofa polskiego autokaru na Węgrzech

Około godziny 1 w niedzielę na autostradzie M3 na wschodzie Węgier, niedaleko miejscowości Mezokeresztes, autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu. Zginęło 12 osób. W pojeździe znajdowało się 57 pasażerów, którzy wracali z Medjugorje w Bośni i Hercegowinie oraz dwóch kierowców.

Wciąż badane są przyczyny katastrofy. Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy autokaru, we wtorek ma on zostać doprowadzony przed sąd. Rzecznik prasowy prokuratury głównej regionu, w którym doszło do tragedii, przekazał, że zatrzymany został przesłuchany, ale nie złożył jeszcze wyjaśnień.