Wypadek autobusu na Węgrzech. Nie żyje osiem osób

Osiem osób zginęło, a blisko 50 zostało rannych w wypadku węgierskiego autobusu, do którego doszło w niedzielę nad ranem na autostradzie M7. Pojazd uderzył w filar wiaduktu i się przewrócił.

Do wypadku autobusu doszło w miejscowości Szabadbattyan na północny wschód od Balatonu. Policja podała, że w niedzielę o godzinie 4.55 na pasie drogi prowadzącym do Budapesztu autobus przerwał barierkę i zderzył się z filarem wiaduktu.

Strażacy i służby ratunkowe musiały usunąć niektóre siedzenia oraz monitory przymocowane do sufitu pojazdu, by dostać się do rannych. Uratowano w ten sposób kilkunastu pasażerów, niektórzy wydostali się o własnych siłach.