Wybory parlamentarne na Węgrzech. Wyniki

Viktor Orban ogłosił "wielkie zwycięstwo" w niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Sojusz Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej zdobył 53,1 procent głosów, a zjednoczona opozycja ponad 35 procent – wynika z danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI) po przeliczeniu 99 procent głosów. Peter Marki-Zay, który był kandydatem partii opozycyjnych na premiera, przyznał się do wyborczej porażki.

Do parlamentu dostała się jeszcze skrajnie prawicowa partia Nasza Ojczyzna z 6,3 procent głosów.

Dwa sojusze

Marki-Zay: teraz walczymy o demokrację

- Teraz walczymy o demokrację, walczymy o przyzwoitość – powiedział dziennikarzom. - Chociaż w trudnej walce, w prawie niemożliwych okolicznościach, to wciąż możemy wygrać - dodał, odnosząc się do rządowej kontroli nad państwowymi mediami i wprowadzonymi przez laty zmianami w ordynacji wyborczej, które sprzyjają Fideszowi.

Mogło głosować ponad 8 milionów osób

Do list partii, które osiągną 5-procentowy próg, są też doliczane głosy z jednomandatowych okręgów wyborczych ich kandydatów, którzy nie zdobyli mandatu. Dolicza się także "nadprogramowe" głosy zwycięzcy z jednomandatowego okręgu, czyli różnicę między liczbą jego głosów a tych oddanych na drugiego w kolejności kandydata - od tej liczby odejmuje się jednak jeden głos.

Do głosowania uprawnionych było nieco ponad 8,2 miliona obywateli Węgier. Głosy można było oddawać od godziny 6 rano do godziny 19, przy czym jeśli przed lokalem wyborczym będzie stać o godzinie 19 kolejka, to oddać głos mogą wszyscy, którzy w niej czekają. Z powodu dużych kolejek między innymi w przedstawicielstwie dyplomatycznym Węgier w Londynie przy poprzednich wyborach w 2018 roku głosowanie zakończono dopiero około godziny 23.