Media na Węgrzech. Kontrola państwa i "podwójna gra" Viktora Orbana

Wybory na Węgrzech za kilka dni. Jednym z kluczowych elementów kampanii premiera Viktora Orbana są media. - 90 procent mediów albo należy do oligarchów związanych z rządem albo jest w pełni kontrolowane przez rząd. Pod względem zasięgu opozycja może dotrzeć tylko do 10 procent Węgrów - stwierdził Mihály Hardy, szef redakcji informacyjnej Klubradia. W związku z tym większość wyborców nie dowie się o ataku rosyjskich hakerów na sieć Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Materiał Jakuba Loski z TVN24 BiS.

Direkt36 to grupa węgierskich dziennikarzy tropiąca nadużycia państwa i promująca niezależne media. Portal grupy ujawnił, że węgierska dyplomacja od co najmniej 10 lat była otwartą księgą dla Moskwy. Budapeszt miał ukrywać, że rosyjscy hakerzy uzyskali pełny dostęp do sieci Ministerstwa Spraw Zagranicznych Węgier, a więc pośrednio również do tajemnic ich sojuszników.