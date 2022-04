Wybory na Węgrzech a hasła Viktora Orbana wokół wojny w Ukrainie. "To nieprawdopodobnie sprytny demagog"

Wojna w Ukrainie jest jednym z tematów kampanii wyborczej na Węgrzech. - Hasła Fideszu są bardzo proste - mówiła w "Tak jest" analityczka Veronika Jóźwiak z PISM. Wyjaśniała, że między innymi "skupiają się na tym: to nie jest nasza wojna, musimy pozostać poza konfliktem". Politolog profesor Radosław Markowski z Uniwersytetu SWPS ocenił, że w tym kontekście Viktor Orban to "nieprawdopodobnie sprytny demagog".

Wybory na Węgrzech. Politolog: Viktor Orban to nieprawdopodobnie sprytny demagog

Prof. Markowski odniósł się do tego, jak na kampanię wpływa temat zaangażowania Węgier w kontekście wojny w Ukrainie ., które na przykład nie zgadzają się na transport broni przez swoje terytorium i sankcje energetycznej na Rosję .

- (Viktora) Orbana lubimy czy nie lubimy, ale to jest nieprawdopodobnie sprytny demagog. On w sposób niesłychanie wyrafinowany pokazuje, prowincji węgierskiej przede wszystkim ten dylemat jako dylemat między właściwie wojną (...) a pokojem - powiedział.

Analityk: hasła Fideszu są bardzo proste

- Hasła Fideszu są bardzo proste. One z jednej strony skupiają się na tym, że: to nie jest nasza wojna, musimy pozostać poza konfliktem, nie możemy się wmieszać w te sprawy. A drugim motywem jest to, że sposobem na utrzymanie niskich cen za energię jest pozostanie poza konfliktem - dodała.