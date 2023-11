"Wielkie sprzątanie" Budapesztu. Jest powód

Władze Budapesztu przygotowują się do obchodów 150. rocznicy powstania miasta, urządzając "wielkie sprzątanie". Na ulicach węgierskiej stolicy pojawiło się kilkaset osób, których zadaniem jest przygotowanie miasta na nadchodzące uroczystości. - Z okazji urodzin sprzątamy miasto, nie tylko po to, by było czyste w tym dniu, ale także po to, by było czyste w pozostałe dni - przekazał burmistrz Budapesztu Gergely Karácsony, cytowany przez Euronews.