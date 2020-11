"Aby egoizm rządu Orbana nie mógł stać się przeszkodą". Opozycja pisze do unijnych instytucji

Unijnego funduszu odbudowy potrzebują także obywatele i przedsiębiorstwa węgierskie - piszą w liście do szefów Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej węgierskie partie opozycyjne. Apelują w nim "o znalezienie rozwiązania, aby egoizm rządu Orbana nie mógł stać się przeszkodą w rozwiązaniu europejskiego i węgierskiego kryzysu gospodarczego". Premier Viktor Orban poinformował wcześniej tego dnia o zawetowaniu unijnego pakietu budżetowego.

Węgierski premier Viktor Orban oświadczył w środę rano, że Węgry zawetowały unijny pakiet budżetowy, zgodnie ze swoim stanowiskiem wyrażonym na lipcowym szczycie Unii Europejskiej . Rząd węgierski - podobne jak polski - zgłosił już wcześniej zastrzeżenia do unijnego budżetu na lata 2021-2027 i decyzji w sprawie funduszu odbudowy w związku z - przyjętym większością kwalifikowaną - rozporządzeniem dotyczącym powiązania środków unijnych z praworządnością.

Węgierska opozycja apeluje do unijnych instytucji

Również w środę węgierskie partie opozycyjne zwróciły się do szefów Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej ze wspólnym apelem o znalezienie rozwiązania, by polityka rządu Orbana nie mogła być przeszkodą w zaradzeniu kryzysowi gospodarczemu w Europie i na Węgrzech.

Sygnatariusze napisali we wspólnym liście, że unijnego funduszu odbudowy potrzebują także obywatele i przedsiębiorstwa węgierskie, a premier Viktor Orban i jego rząd nie są tożsame z Węgrami. "Apelujemy zatem do instytucji Unii Europejskiej i rządów państw członkowskich o znalezienie rozwiązania, aby egoizm rządu [Viktora - przyp. red.] Orbana nie mógł stać się przeszkodą w rozwiązaniu europejskiego i węgierskiego kryzysu gospodarczego, i aby obawiający się o swoje bezpieczeństwo i egzystencję węgierscy obywatele i firmy jak najszybciej mogli uzyskać dostęp do przeznaczonego przez UE dla Węgier wsparcia" – napisały partie opozycyjne.