W węgierskim parlamencie na razie nie będzie debaty o przystąpieniu Finlandii i Szwecji do NATO

Współprzewodniczący opozycyjnej Węgierskiej Partii Socjalistycznej Bertalan Toth poinformował, że posłowie rządzącej koalicji Fidesz-KDNP nie poparli wniosku o przeprowadzenie w środę przez parlament debaty i poddanie pod głosowanie przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO. Węgry są obok Turcji krajem, który nie ratyfikował protokołów w sprawie akcesji Finlandii i Szwecji do Sojuszu.

"Jest to niezrozumiała i nieuzasadniona decyzja, biorąc pod uwagę, że Finlandia i Szwecja są oddanymi partnerami NATO : od 1994 roku uczestniczą w programie Partnerstwa dla Pokoju, a także odgrywały i odgrywają aktywną rolę w przeszłych i obecnych operacjach wsparcia pokoju prowadzonych przez NATO, np. w Afganistanie , w Kosowie i Iraku " – napisał Toth.

Rząd przedłożył parlamentowi wnioski o członkostwo Finlandii i Szwecji już w lipcu, ale nie zostały one jeszcze poddane pod głosowanie przez izbę. Choć wszystkie kraje członkowskie sojuszu poparły akcesję dwóch państw nordyckich podczas szczytu NATO w Madrycie pod koniec czerwca, to do dopełnienia formalności potrzeba jeszcze akceptacji ze strony parlamentów.