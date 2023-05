Viktor Orban ze słowami wsparcia dla Donalda Trumpa: wróć i przynieś nam pokój

Premier Węgier Viktor Orban przychylnie odniósł się do ewentualnego powrotu Donalda Trumpa na urząd prezydenta USA. W przemówieniu do amerykańskich republikanów i ich europejskich sojuszników biorących udział w spotkaniu w Budapeszcie przekonywał, że za prezydentury poprzedniego gospodarza Białego Domu nie doszłoby do wojny w Ukrainie.