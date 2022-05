Viktor Orban wprowadza stan zagrożenia

Węgierski rząd ogłosił stan zagrożenia z powodu wojny na Ukrainie - powiedział premier Viktor Orban w nagraniu opublikowanym na Facebooku. Tłumaczył, że jego gabinet potrzebuje "pola do manewru, aby szybko reagować na wyzwania".

Nowy stan zagrożenia upoważnia go do szybkiego zatwierdzania dekretów. Nie jest to jednak stan wojenny.