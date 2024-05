Premier Węgier Viktor Orban w rozmowie z portalem Telex stwierdził, że kraj potrzebuje "policjantów, którzy mówią po chińsku". Wyjaśnił, że ma to związek ze spodziewanym napływem turystów. Pojawiają się jednak głosy, że może być to środek do kontrolowania przez chiński rząd swoich obywateli odwiedzających Europę.