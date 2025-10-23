Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

Orban uderzył w polski rząd

Viktor Orban
Viktor Orban na szczycie UE. Nagranie z 26 czerwca
Źródło: Reuters
Polski rząd chce unicestwić przyjaźń polsko-węgierską, wspierając pod wpływem wojennej psychozy wysadzenie ropociągu Przyjaźń - oświadczył premier Węgier Viktor Orban. Wtórował mu szef jego gabinetu politycznego, pisząc o "najciemniejszym wymiarze histerii wojennej" Radosława Sikorskiego.

Premier Węgier Viktor Orban napisał w środę na Facebooku, że polski rząd chce unicestwić tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską, wspierając pod wpływem "wojennej psychozy" wysadzenie ropociągu Przyjaźń, podobnie jak zrobiono to z gazociągiem Nord Stream 2. Jego zdaniem naraziłoby to węgierskie rodziny na poważne straty finansowe. "Nadal opowiadamy się za przyjaźnią naszych narodów" - zaznaczył węgierski lider.

Szef gabinetu politycznego węgierskiego premiera, Balazs Orban, komentując wcześniej w czwartek wpis szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, napisał, że to "najciemniejszy wymiar histerii wojennej". "Radosław Sikorski może dążyć do zniweczenia relacji polsko-węgierskich, ale chciałbym mu przypomnieć, że nasze narody łączy historyczna przyjaźń i jesteśmy krajami sojuszniczymi" - podkreślił węgierski polityk.

Sikorski z nadzieją na zniszczenie węgierskiego rurociągu

Szef polskiej dyplomacji napisał na platformie X, że "jest dumny z polskiego sądu, który orzekł, że sabotowanie najeźdźcy nie jest przestępstwem" (odniósł się do decyzji sądu o uwolnieniu mężczyzny podejrzanego o wysadzenie Nord Stream - red.). "Co więcej, mam nadzieję, że waszemu dzielnemu rodakowi, majorowi 'Madziarowi', uda się w końcu zniszczyć rurociąg naftowy, który zasila wojenną machinę Putina, a wy będziecie mogli dostawać ropę przez Chorwację" - oświadczył Sikorski.

"Był zaskoczony", choć wierzył w polski sąd. "To było bardzo ciężkie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Był zaskoczony", choć wierzył w polski sąd. "To było bardzo ciężkie"

Polska

Polski minister przywołał we wpisie postać dowódcy Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy (SBS) - majora Roberta Browdiego ps. "Madziar", który jest Ukraińcem węgierskiego pochodzenia. MSZ Węgier zakazało Browdiemu wjazdu na Węgry i podróżowania po strefie Schengen po ukraińskich atakach na ropociąg Przyjaźń, którym na Węgry dostarczana jest rosyjska ropa naftowa.

Szijjarto o mężczyźnie podejrzanym o wysadzenie Nord Stream: terrorysta

Wpis Sikorskiego był reakcją na krytyczny post szefa węgierskiej dyplomacji Petera Szijjarto.

Szef polskiego MSZ został we wtorek zapytany o planowane spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, które miało się odbyć w Budapeszcie oraz spekulacje, czy samolot Putina w drodze na Węgry mógłby przelecieć nad Polską. Szef polskiej dyplomacji odpowiedział, że "nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że niezawisły sąd nie nakaże rządowi zatrzymać takiego samolotu, w celu doprowadzenia podejrzanego do trybunału w Hadze".

"Czy Radosław Sikorski mówi o niezależnym sądzie, który na polecenie (premiera) Donalda Tuska odmówił ekstradycji terrorysty, który wysadził Nord Stream 2?" - napisał na X Szijjarto, odnosząc się do decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który w ubiegłym tygodniu odmówił wydania władzom niemieckim Ukraińca Wołodymyra Żurawlowa, a także nakazał niezwłoczne zwolnienie go z aresztu.

Znów gorąco na linii Sikorski-Szijjarto. "Jestem dumny z polskiego sądu"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Znów gorąco na linii Sikorski-Szijjarto. "Jestem dumny z polskiego sądu"

Polska

Obywatel Ukrainy był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA) wydanym przez niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe w związku z podejrzeniem sabotażu oraz zniszczenia rurociągu Nord Stream. Zatrzymano go we wrześniu w Polsce.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Radosław SikorskiWęgryViktor OrbanPeter SzijjartoUkrainaWojna w UkrainieNord Stream 2
Leszek Miller
Miller o Ukraińcach i Kowalu. Kraśko: momentami pana nie poznaję
Polska

