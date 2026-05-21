Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pierwsza propozycja zmiany konstytucji na Węgrzech. Dotyczy Orbana

|
Viktor Orban
Magyar w Gdańsku: to ogromny przywilej i prawdziwa przyjemność, że mogę tu z wami być
Źródło zdj. gł.: ROBERT GHEMENT/EPA/PAP
Członkowie partii TISZA złożyli w węgierskim parlamencie projekt zmian w konstytucji, który przewiduje ograniczenie premierom możliwości sprawowania urzędu do maksymalnie ośmiu lat. Poprawka ma działać wstecz i jeśli zostanie przyjęta, uniemożliwi Viktorowi Orbanowi ponowne stanięcie na czele rządu.

Pierwszy projekt zmiany węgierskiej konstytucji autorstwa partii TISZA wpłynął do parlamentu w środę późnym wieczorem. Zgodnie z jego treścią węgierscy szefowie rządów będą mogli sprawować urząd maksymalnie przez dwie kadencje, czyli osiem lat.

Projekt stanowi, że osoba, która sprawowała funkcję premiera przez co najmniej osiem lat, "nie może zostać wybrana premierem", a także że mandat premiera kończy się w momencie, w którym mija osiem lat urzędowania.

Magyar u Tuska. "To nie przypadek"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Magyar u Tuska. "To nie przypadek"

Polska

Na mocy poprawki Viktor Orban nie będzie mógł się ubiegać o urząd

Proponowany przepis ma działać wstecz i odnosić się do stanowisk zajmowanych od 2 maja 1990 roku. W praktyce zatem uniemożliwiłoby to Viktorowi Orbanowi ubieganie się o urząd premiera w przyszłości, ponieważ polityk sprawował ten urząd przez łącznie pięć kadencji od 1998 do 2002 roku i od 2010 do 2026 roku.

Reuters opisuje, że projekt zmiany konstytucji utorowałby też drogę pod rozwiązanie Urzędu Ochrony Suwerenności (SZVH), powołanego w grudniu 2023 roku przez rząd Fideszu, który zajmował się między innymi sporządzaniem listy mediów uznanych za zagrożenie dla suwerenności Węgier oraz badaniem podmiotów publicznych korzystających z zagranicznego finansowania.

TISZA, która zwyciężyła w ostatnich wyborach, zapowiadała odwrócenie wielu przepisów wprowadzanych przez poprzedni rząd Fideszu, w tym zmiany konstytucji, i przywrócenie demokratycznej równowagi i podziału władz. Ograniczenie czasu trwania kadencji premierów było jedną z głównych zapowiedzi wyborczych Petera Magyara.

Do zmiany konstytucji potrzeba większości dwóch trzecich głosów w parlamencie. TISZA ma 141 na 199 mandatów, a zatem ma większość konstytucyjną.

OGLĄDAJ: Magyar: okazało się, że miałem rację w sprawie Ziobry
pc

Magyar: okazało się, że miałem rację w sprawie Ziobry

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Reuters, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
35 min
shutterstock_1503082556
Komputer psuje oczy? Ekspert obala mit
Wywiad medyczny
57 min
pc
Szykulska: Starość bywa urocza, tylko się kończy. Strasznie chciałabym pożyć
Piotr Jacoń
W leczeniu wielu nowotworów nastąpił ogromny postęp. Ale glejak wielopostaciowy wciąż źle rokuje
Bariera krew-mózg i granice trudne do wyznaczenia. W glejakach wciąż czekamy na przełom
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
WęgryPeter Magyar
Paulina Borowska
Paulina Borowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
pap_20200506_0E8 (1)
Jacek Żalek zatrzymany przez CBA
Maciej Duda, Robert Zieliński
22.10.2024 Zielona Gora , ulica Sienkiewicza . Dzialka ktora firma Cinkciarz.pl wynajmowala na parking
Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA
BIZNES
Tajlandia. Księżniczka Bajrakitiyabha
Córka króla jest w śpiączce. Komunikat pałacu
Świat
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Dwie opiekunki zatrzymane
Dariusz Gałązka
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
Świat
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dwa lata temu pod łóżkiem znaleźli pieniądze, teraz je dostali
Kujawsko-Pomorskie
Zbigniew Ziobro
Jaki paszport otrzymał Ziobro? Jest nowy wątek
Aleksandra Sapeta
Donald Trump
Takiej rozmowy nie było od 47 lat. Chiny wyrażają sprzeciw
Kierowca MPK podbiegł i wystraszył agresywnego psa
Zatrzymał autobus i pomógł kobiecie atakowanej przez psa
Łódź
dron
Operacja "Śnieg Achmata". Nie żyje 65 rosyjskich kadetów
Świat
Trzy osoby zmarły w Nowym Meksyku po kontakcie z nieznaną substancją
Mieli kontakt z nieznaną substancją. Niektórzy zmarli, inni walczą o życie
Świat
Ben Gvir
Szef MSWiA popiera zakaz wjazdu dla izraelskiego ministra
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Ojciec i dwaj synowie zginęli w wypadku
Kraków
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
Świat
Ben-Gvir 02 sklej
"Nie można traktować w ten sposób polskich obywateli". Burza po nagraniu ministra
Świat
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
Kraków
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
To jednak nie był wypadek? Sprzeczne zeznania syna miliardera
Trzy 13-latki umówiły się z 26-letnim mężczyzną (zdjęcie ilustracyjne)
Pornografia w popularnej aplikacji. "Dziecko nie musi szukać"
BIZNES
Senat
"Wszyscy dosłownie" senatorowie PiS zgodzili się z politykiem KO
Polska
kilometrowki senatorow
Limity wykorzystane do maksimum. Senatorom to "nie przeszkadza"
Polska
W kontenerze miały znajdować się filtry powietrza
Sąd nie zgodził się na areszt, teraz są poszukiwani listami gończymi
Trójmiasto
Dym widoczny nad Ochotą (Warszawa)
Kłęby czarnego dymu. Płonęły ekrany dźwiękochłonne
WARSZAWA
Europejski Trybunał Praw Człowieka
ETPC: Polska naruszyła konwencję. Chodzi o nominacje sędziowskie
Świat
Piorun
Gdzie jest burza? Tutaj pojawiły się wyładowania
METEO
Radosław Sikorski
Polska oburzona. Sikorski wezwał przedstawiciela Izraela
Świat
Wypadek na Bródnie
16-latka wpadła pod tramwaj
WARSZAWA
Gronowiec szary (Botrytis cinerea) na młodych truskawkach
Ten grzyb zjada truskawki i pomidory na różne sposoby
METEO
Zbigniew Ziobro
Przenalizowali wydatki na biuro poselskie Ziobry. Oto sprzęt, który kupował
Rzeszów
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
"Jesteśmy zaniepokojeni i przerażeni". Mieszkańcy boją się pacjentów
WARSZAWA
ChatGPT smartfon
Chatboty AI podbijają internet. Oto najważniejsze narzędzia 2026 roku
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica