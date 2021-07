Zdaniem węgierskiego premiera w sporze tym chodzi o to, kto decyduje o tym, jak wychowywać dzieci. - Zgodnie z traktatami podstawowymi Unii Europejskiej ewidentnie Węgrzy, czyli jest to kwestia należąca do narodowych kompetencji. Brukselscy biurokraci nie maja tu czego szukać i cokolwiek zrobią, nie wpuścimy działaczy LGBTQ między nasze dzieci do przedszkoli i szkół – zapowiedział Orban.