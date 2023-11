Politico: Orban pisze do szefa Rady Europejskiej, domaga się przeglądu polityki unijnej wobec Ukrainy

Jak wynika z listu, do którego dotarło Politico, węgierski premier Viktor Orban grozi zablokowaniem wszelkiej pomocy Unii Europejskiej dla Ukrainy, a także przyszłego przystąpienia tego kraju do UE, chyba że przywódcy unijni zgodzą się na dokonanie przeglądu całej swojej strategii wsparcia dla Kijowa.

