Orban gratuluje Meloni, a w parlamencie krytykuje Brukselę. "Sankcje przyniosły odwrotny skutek"

Orban w liście do Giorgii Meloni, prawdopodobnej szefowej nowego włoskiego rządu, napisał, że "sukces wyborczy partii Bracia Włosi to zwycięstwo konserwatywno-chrześcijańskich wartości, które stanowią podstawę naszej współpracy i przyjaźni". "Czekam z niecierpliwością na naszą współpracę w celu zachowania pokoju dla naszych krajów i dla Europy, pobudzenia europejskiej gospodarki i złagodzenia kryzysu ekonomicznego" - dodał.

Orban krytykuje Brukselę

- Śmiało możemy powiedzieć, że rezultatem tych sankcji jest to, że Europejczycy są coraz biedniejsi. A Rosja wcale nie upadła przez to na kolana. Czekamy na odpowiedzi, cała Europa czeka na odpowiedzi z Brukseli, jak długo to jeszcze potrwa, jak długo będziemy to robić - mówił Orban.