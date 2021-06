Bruksela zbada, czy węgierska ustawa dotycząca zakazu "propagowania homoseksualizmu" narusza prawo unijne

Ustawa zakazująca "propagowania homoseksualizmu"

Parlament Węgier przyjął we wtorek ustawę zakazującą "propagowania homoseksualizmu" w szkołach i przewidującą stworzenie ewidencji osób, które dopuściły się pedofilii. W głosowaniu nie wzięła udziału większość partii opozycyjnych, zarzucając autorom ustawy utożsamianie pedofilii z homoseksualizmem. Dokument uzyskał natomiast poparcie opozycyjnego nacjonalistycznego Jobbiku.

Ponadto w ustawie zapisano, że państwo chroni prawo dziecka do zachowania tożsamości odpowiadającej płci w chwili urodzenia. W ustawie zakazano też udostępniania osobom poniżej 18. roku życia treści pornograficznych.

Orban: ustawa nie jest sprzeczna z prawem unijnym

Premier oświadczył że rodzice mają prawo oczekiwać, iż w przestrzeni, z której dzieci korzystają bez ograniczenia, nie będzie propagowana pornografia, homoseksualizm ani programy związane z korektą płci. Dodał przy tym, że "na Węgrzech nikt nie wtrąca się w to, jak żyją dorośli" i dlatego ustawa nie dotyczy życia i seksualnych zwyczajów osób powyżej 18. roku życia.

Orban dodał też, że węgierskie społeczeństwo należy do najbardziej przywiązanych do wolności i tolerancji w Europie. "Węgierska wolność oznacza nie tylko wolność polityczną, wyboru, słowa, gromadzenia się i stowarzyszania, lecz także prawo do wychowywania naszych dzieci i chronienia rodzin zgodnie z własnym uznaniem" – podkreślił szef rządu.