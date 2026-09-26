Szefowa węgierskiej dyplomacji: wyjaśniliśmy nieporozumienia z Ukrainą
"Podczas tygodnia obrad ONZ Anita Orban kilkakrotnie spotkała się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, skutecznie wyjaśniając nieporozumienia z ostatnich dni" - poinformował resort dyplomacji Węgier. Podkreślono, że prowadzony jest "bieżący, codzienny dialog z wicepremier Ukrainy na temat kwestii dotyczących praw społeczności węgierskiej na Zakarpaciu".
Zapowiedziano też, że dalszych kroków w tej sprawie należy spodziewać się w przyszłym miesiącu. "Węgry są otwarte na nowe inicjatywy współpracy regionalnej, lecz oczekują jasnego określenia ich celów, mechanizmów działania oraz wartości dodanej, jaką mogą one przynieść krajowi" - dodano.
Spory między Kijowem a Budapesztem
18 września prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił utworzenie "Karpackiej Ósemki" - grupy obejmującej region karpacki, której celem jest rozwój logistyki, wspieranie transgranicznej współpracy gospodarczej oraz pomoc lokalnym społecznościom.
Premier Węgier Peter Magyar oświadczył, że Budapeszt otrzymał zaproszenie do gremium, ale z niego nie skorzystał.
Kolejny spór, który pojawił się w tym tygodniu, dotyczył ukraińskiej spółki naftowo-gazowej Naftohaz, która podpisała memorandum z węgierskim koncernem MOL w sprawie magazynowania produktów naftowych na Węgrzech.
Magyar oświadczył 21 września, że za jego rządów w pobliżu granicy ukraińsko-węgierskiej nie powstanie żaden obiekt do magazynowania ropy - przypomniała agencja MTI.
Węgry liczą na przedłużenie zwolnienia z sankcji na rosyjskie paliwa
Węgierskie MSZ ogłosiło w piątek, że przedstawiciele resortu odbyli też w Nowym Jorku "intensywne konsultacje ze Stanami Zjednoczonymi". Dodano, że obok współpracy transatlantyckiej kluczowymi tematami pozostają dywersyfikacja źródeł energii oraz bezpieczeństwo energetyczne Węgier.
Przyznane Węgrom zwolnienie z sankcji dotyczących rosyjskich paliw kopalnych obowiązuje przez rok i wymaga przedłużenia przez stronę amerykańską. "Pracujemy nad zapewnieniem jego kontynuacji" - przekazano w oświadczeniu.