Węgry ukarane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka za śmierć syryjskiego uchodźcy na granicy

Sprawę wniósł Syryjczyk, który obecnie mieszka w Niemczech . Oskarżył on służby graniczne Węgier o zabicie swojego brata. Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) uznał, że Budapeszt nie przeprowadził rzetelnego śledztwa w sprawie śmierci 22-latka.

Kary orzeczone przez sąd to 34600 euro odszkodowania oraz 5600 euro kosztów i wydatków. Z dokumentów sądowych wynika, że 1 czerwca 2016 roku mężczyzna, który wniósł sprawę, jego nieżyjący brat oraz grupa innych uchodźców przeprawili się przez rzekę Cisę z Serbii na Węgry w łodzi prowadzonej przez przemytników. Gdy wysiedli w trzcinach po węgierskiej stronie, węgierscy pogranicznicy zaczęli rzucać w nich kamieniami i krzyczeć, by wracali do Serbii - relacjonuje portal.