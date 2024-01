Pomimo wielu obietnic składanych przez członków rządu Viktora Orbana, Węgry będą ostatnim krajem, który zagłosuje za przystąpieniem Szwecji do NATO – komentują węgierskie media po wtorkowej decyzji tureckiego parlamentu popierającej akcesję Szwecji do Sojuszu.

"Turcy zawstydzili Węgry, zwłaszcza po wcześniejszej obietnicy Viktora Orbana, że Zgromadzenie Narodowe (węgierski parlament – red) nie będzie ostatnim, które ratyfikuje przystąpienie Szwecji do NATO" - napisał dziennik "Nepszava".

Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji (jednoizbowy parlament) ratyfikowało we wtorek zdecydowaną większością głosów wniosek Szwecji o przystąpienie do NATO. Teraz decyzja czeka jeszcze na podpis prezydenta kraju Recepa Tayyipa Erdogana.

Orban zaprosił we wtorek szefa szwedzkiego rządu Ulfa Kristerssona na rozmowy do Budapesztu w celu "wzmocnienia węgiersko-szwedzkich stosunków dwustronnych poprzez pogłębienie wzajemnego zaufania".

W odpowiedzi na propozycję Orbana szef MSZ Szwecji Tobias Billstroem stwierdził, że Sztokholm "nie widzi powodu do negocjacji z Węgrami".

"Ta rozmowa o zaufaniu i wzajemnym szacunku jest kluczowym elementem tragikomedii, która trwa od prawie dwóch lat i jest być może najlepszym sposobem na opisanie węgierskiego sprzeciwu wobec przystąpienia Szwecji do NATO" – ocenił portal HVG.

Relacje pomiędzy Szwecją a Węgrami wciąż nie są przyjazne i wydaje się, że akcesja do NATO nie jest priorytetem dla Sztokholmu – ocenił w czwartek szef kancelarii premiera Węgier Gergely Gulyas.

Apele do ratyfikacji protokołu przystąpienia Szwecji do NATO

We wtorek, jeszcze przed decyzją tureckiego parlamentu, opozycyjna Węgierska Partia Socjalistyczna (MSZP) wezwała do zwołania nadzwyczajnej sesji parlamentu w celu ratyfikacji protokołu przystąpienia Szwecji do NATO.