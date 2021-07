Węgry stawiają na przemysł kosmiczny. Chcą do 2025 roku wysłać swojego astronautę na ISS

Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto zapowiada, że najpóźniej do 2025 roku Węgry znów będą miały swojego astronautę. Ma zostać wysłany na Międzynarodową Stację Kosmiczną we współpracy z Amerykanami. Minister spraw zagranicznych Węgier zapowiadał to już dwa lata temu, ale wówczas mówił, że miałoby to nastąpić we współpracy z rosyjskim Roskosmosem.