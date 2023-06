Media: syn powiązanego z Kremlem oligarchy kupił luksusową willę w Budapeszcie

Budynek funkcjonował częściowo jako 3-gwiazdkowy hotel. Według małżeństwa powodem sprzedaży nieruchomości były zbyt wysokie koszty jej utrzymania. Jak napisał "Blikk", już wcześniej próbowali oni sprzedać willę za 780 milionów forintów (równowartość 9,5 miliona złotych) firmie, która chciała w niej urządzić luksusowe apartamenty, ale transakcja nie doszła do skutku.

- Niedawno sprzedaliśmy willę. Udało nam się dojść do porozumienia z naprawdę przyzwoitym nowym właścicielem. Myślę, że jest w dobrych rękach, my już mieszkamy w naszym nowym mieszkaniu - powiedział "Blikkowi" sam Korda.

Firma rosyjskiego miliardera kupuje willę w Budapeszcie

Nowym właścicielem willi jest firma zajmująca się nieruchomościami Gorod Pro Ltd., należąca do mającego podwójne rosyjsko-węgierskie obywatelstwo Timura Rahimkułowa. Według "Forbesa" zajmuje on jedenaste miejsce na liście najbogatszych Węgrów z majątkiem 172,8 miliarda forintów (2,1 miliarda złotych).