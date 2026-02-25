Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rośnie przewaga opozycji. Nowy sondaż przed wyborami na Węgrzech

Peter Magyar na wiecu TISZY w mieście Kecskemét w centralnej części Węgier
Peter Magyar o relacjach polsko-węgierskich
Źródło: Reuters
Opozycyjna węgierska partia TISZA zwiększa swoją przewagę nad rządzącym Fideszem, wynika z nowego sondażu przed kwietniowymi wyborami. Obecnie wynosi ona 11 punktów procentowych wśród ogółu badanych i aż 20 wśród wyborców zdecydowanych.

W środę ukazał się nowy sondaż pracowni Median na zlecenie tygodnika "HVG". Wynika z niego, że opozycyjna partia TISZA wśród ogółu węgierskich wyborców cieszy się obecnie 42-procentowym poparciem, przy 31 proc. poparcia dla Fideszu. Wśród wyborców zdecydowanych ugrupowanie Petera Magyara uzyskało 55 proc. poparcia, a partia Viktora Orbana - 35 proc. Oznacza to, że w tej grupie przewaga opozycji nad partią rządzącą wzrosła do 20 punktów proc., podczas gdy jeszcze w styczniu wynosiła 12 punktów.

"Każda osoba biorąca udział w tym przestępstwie...". Magyar reaguje na groźby
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Każda osoba biorąca udział w tym przestępstwie...". Magyar reaguje na groźby

Nowy sondaż przedwyborczy na Węgrzech

"Sondaż pokazuje spadek popularności Fideszu, podczas gdy TISZA zyskuje zwolenników, pomimo licznych działań ogłoszonych przez rząd, mających zadowolić wyborców po trzech latach stagnacji gospodarczej" - zauważa Reuters.

W porównaniu z poprzednim sondażem sprzed miesiąca TISZA zwiększyła o 2 proc. swoje poparcie wśród wszystkich wyborców, przy 2-procentowej stracie Fideszu, oraz powiększyła o 4 proc. poparcie wśród pewnych wyborców, przy 4-procentowym spadku partii Orbana. Badanie wykazało również większą pewność co do uczestnictwa w wyborach osób deklarujących poparcie dla partii TISZA. 97 proc. jej zwolenników jest pewnych, że pójdzie do urn. W przypadku wyborców Fideszu wskaźnik ten wyniósł 85 proc.

Peter Magyar
Peter Magyar
Źródło: PAP/EPA/Boglarka Bodna

W najnowszym przedwyborczym sondażu oprócz dwóch głównych ugrupowań jeszcze tylko skrajnie prawicowe Mi Hazank (Ruch Naszej Ojczyzny) uzyskało poparcie gwarantujące wejście do parlamentu: 5 proc. wśród wszystkich wyborców i 6 proc. wśród zdecydowanych wyborców.

Wybory parlamentarne na Węgrzech

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Węgrzy wybiorą 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), z których 106 uzyska mandat w jednomandatowych okręgach, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych. Kadencja parlamentarzystów trwa cztery lata.

Pracownia Median zbadała również stosunek wyborców do rozpoczętej oficjalnie w sobotę kampanii wyborczej. 74 proc. pytanych oceniło, że jest ona "ostrzejsza niż kiedykolwiek". Sondaż Median został przeprowadzony w dniach 18-23 lutego.

Polityczne rozstrzygnięcia na Węgrzech mogą mieć wpływ na losy przebywających w tym kraju polityków polskiej prawicy. Lider węgierskiej opozycji Peter Magyar zadeklarował, że jeśli jego partia wygra wybory i stworzy rząd, już pierwszego dnia Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski zostaną ekstradowani z Węgier. - Myślę, że pojadą do Mińska albo do Moskwy - dodał.

Sam Ziobro nie unika komentowania sytuacji politycznej w kraju swojego zamieszkania. We wtorkowym wpisie w mediach społecznościowych zwrócił się Magyara pisząc o "całonocnych imprezach" z udziałem narkotyków. "Czy tak postępuje kandydat na premiera?" - zapytał. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Lider węgierskiej opozycji: jeśli stworzymy rząd, pierwszego dnia będzie ekstradycja

Lider węgierskiej opozycji: jeśli stworzymy rząd, pierwszego dnia będzie ekstradycja

Polska
Tusk: dziś Budapeszt chce być jak Warszawa

Tusk: dziś Budapeszt chce być jak Warszawa

Opracowała Paulina Borowska / am

Źródło: PAP, Reuters, hvg.hu

Źródło zdjęcia głównego: TAMAS VASVARI/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
WęgryViktor OrbanFideszSondaże
Czytaj także:
Liczby nie kłamią? Nie zawsze służą prawdzie. "Pranie danych" sprzyja Rosji
Liczby nie kłamią? To zobaczcie, jak "pranie danych" sprzyja Rosji
Michał Istel
Prawdopodobnie będzie opinia w sprawie poczytalności podejrzanego o zabójstwo matki (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosiła, że od kliku dni nie widziała sąsiadów. W mieszkaniu znaleźli ciała trzech osób
Katowice
autostrada a2 poznan shutterstock_2128223891
Od dzisiaj nowy odcinkowy pomiar prędkości na A4
BIZNES
Zderzenie pociągów w Gdyni. Cztery osoby poszkodowane
Zderzenie pociągów, maszynista skazany
Trójmiasto
Český Krumlov to Praga w miniaturze
Polacy "napędzają turystykę" w tym kraju
BIZNES
Teresa Pamuła
Posłanka PiS "nie zdążyła" zapoznać się z listą zakupów z SAFE, ale "ma swoje zdanie"
Polska
Nielegalne papierosy w przesyłce z Dubaju
W przesyłkach z Dubaju były miliony nielegalnych papierosów
WARSZAWA
Znaleziono ciało mężczyzny
Ciało mężczyzny z ranami kłutymi przed domem
Kujawsko-Pomorskie
Listy leżały pod wiaduktem (zdjęcie ilustracyjne)
Porzucone listy z danymi odbiorców
Białystok
imageTitle
Wyjątkowi goście przerwali orędzie. Trump zażartował z olimpijskiego medalu
EUROSPORT
Huber Heights Police
Otworzył kosz i momentalnie odskoczył. Policja pokazała nagranie
Świat
Kontrole straży miejskiej w SCT
Strefa Czystego Transportu. Drogowcy będą badać ruch, a strażnicy wystawiają mandaty
WARSZAWA
shutterstock_2396796981
"Pilne kontrole" wołowiny. O skażeniu Polska wie od miesięcy
BIZNES
Danny Kruger GettyImages-2260257015
Poseł o "nieuregulowanej gospodarce seksualnej". Chcą to zmienić
Świat
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Sprawa wypadku byłej premier Beaty Szydło. Były funkcjonariusz BOR z zarzutami
Białystok
Rocky odnalazł się po 43 dniach
Pies zgubił się i spędził ponad 40 dni w górach
METEO
Donald Trump po wygłoszeniu orędzia o stanie państwa
"Gotowy soundbite do klipów wyborczych"
Marcin Złotkowski
Więzienie
Odsiaduje wyrok dożywocia, choć "są dowody niewinności". Minister reaguje
Rzeszów
Daniel Obajtek
FAŁSZObajtek: 40 tysiące zwolnionych z Lasów Państwowych. A ile tam pracowało?
Zuzanna Karczewska, Jakub Zulczyk
Gołoledź, oblodzenie
Zagrożenie lodem powróci. Mapy
METEO
shutterstock_333144776
Przewidują tę chorobę z dokładnością do kilku lat. Wystarczy próbka krwi
Zdrowie
Mieszkańcy nie mają wody (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria wodociągu. Część mieszkańców bez wody
Szczecin
imageTitle
"Skuś baba na dziada". Mija 20 lat od historycznego sukcesu Tomasza Sikory
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Ziobro się nie odwołał. Procedura idzie dalej
Polska
Kazimierz Smoliński, Marek Ast
Proste pytanie do posłów PiS, śmiech zamiast odpowiedzi. "Kaziu, powiedz panu"
Polska
Wybuch w mieszkaniu w Braniewie
Wybuchł gaz, zginęła kobieta. Decyzja prokuratury
Olsztyn
Trwają poszukiwania Bożenki. Manula ktoś prawdopodobnie celowo wypuścił
Ktoś wypuścił Bożenkę, apel pracowników zoo
Poznań
imageTitle
Porażka goni porażkę. Co się dzieje z Hurkaczem?
EUROSPORT
Senator Wojciech Konieczny
Podatek zdrowotny zamiast składki. Lewica forsuje swój pomysł
Zdrowie
Władysław Kosiniak-Kamysz i Karol Nawrocki
"Będę przekonywał pana prezydenta do ostatniej chwili"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica