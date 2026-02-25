Rośnie przewaga opozycji. Nowy sondaż przed wyborami na Węgrzech

Peter Magyar o relacjach polsko-węgierskich Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę ukazał się nowy sondaż pracowni Median na zlecenie tygodnika "HVG". Wynika z niego, że opozycyjna partia TISZA wśród ogółu węgierskich wyborców cieszy się obecnie 42-procentowym poparciem, przy 31 proc. poparcia dla Fideszu. Wśród wyborców zdecydowanych ugrupowanie Petera Magyara uzyskało 55 proc. poparcia, a partia Viktora Orbana - 35 proc. Oznacza to, że w tej grupie przewaga opozycji nad partią rządzącą wzrosła do 20 punktów proc., podczas gdy jeszcze w styczniu wynosiła 12 punktów.

Nowy sondaż przedwyborczy na Węgrzech

"Sondaż pokazuje spadek popularności Fideszu, podczas gdy TISZA zyskuje zwolenników, pomimo licznych działań ogłoszonych przez rząd, mających zadowolić wyborców po trzech latach stagnacji gospodarczej" - zauważa Reuters.

W porównaniu z poprzednim sondażem sprzed miesiąca TISZA zwiększyła o 2 proc. swoje poparcie wśród wszystkich wyborców, przy 2-procentowej stracie Fideszu, oraz powiększyła o 4 proc. poparcie wśród pewnych wyborców, przy 4-procentowym spadku partii Orbana. Badanie wykazało również większą pewność co do uczestnictwa w wyborach osób deklarujących poparcie dla partii TISZA. 97 proc. jej zwolenników jest pewnych, że pójdzie do urn. W przypadku wyborców Fideszu wskaźnik ten wyniósł 85 proc.

Peter Magyar Źródło: PAP/EPA/Boglarka Bodna

W najnowszym przedwyborczym sondażu oprócz dwóch głównych ugrupowań jeszcze tylko skrajnie prawicowe Mi Hazank (Ruch Naszej Ojczyzny) uzyskało poparcie gwarantujące wejście do parlamentu: 5 proc. wśród wszystkich wyborców i 6 proc. wśród zdecydowanych wyborców.

Wybory parlamentarne na Węgrzech

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Węgrzy wybiorą 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), z których 106 uzyska mandat w jednomandatowych okręgach, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych. Kadencja parlamentarzystów trwa cztery lata.

Pracownia Median zbadała również stosunek wyborców do rozpoczętej oficjalnie w sobotę kampanii wyborczej. 74 proc. pytanych oceniło, że jest ona "ostrzejsza niż kiedykolwiek". Sondaż Median został przeprowadzony w dniach 18-23 lutego.

Polityczne rozstrzygnięcia na Węgrzech mogą mieć wpływ na losy przebywających w tym kraju polityków polskiej prawicy. Lider węgierskiej opozycji Peter Magyar zadeklarował, że jeśli jego partia wygra wybory i stworzy rząd, już pierwszego dnia Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski zostaną ekstradowani z Węgier. - Myślę, że pojadą do Mińska albo do Moskwy - dodał.

Sam Ziobro nie unika komentowania sytuacji politycznej w kraju swojego zamieszkania. We wtorkowym wpisie w mediach społecznościowych zwrócił się Magyara pisząc o "całonocnych imprezach" z udziałem narkotyków. "Czy tak postępuje kandydat na premiera?" - zapytał.

Opracowała Paulina Borowska / am