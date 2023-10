Fidesz "stracił 400 tysięcy zwolenników". Media: partia zmienia strategię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

Spada poparcie dla rządzącej partii na Węgrzech. W ciągu ośmiu miesięcy Fidesz stracił 400 tysięcy zwolenników - wynika z sondażu ośrodka Median, omawianego w środę przez węgierski portal "hvg". W związku z tym Orban zdecydował się na zmianę strategii przed przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego - komentują media.

W ciągu ośmiu miesięcy rządzący na Węgrzech Fidesz stracił 400 tysięcy zwolenników - wynika z sondażu ośrodka Median, omawianego w środę przez węgierski portal "hvg". Poparcie dla partii Viktora Orbana wśród społeczeństwa spadło z 35 do 30 proc. - wynika z sondażu.

Fidesz zmienia taktykę

W wyniku spadku poparcia Fidesz zdecydował się na odważną strategię, przeprowadzając przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego razem z wyborami samorządowymi - komentuje "hvg". Szacunki mówią, że partia Orbana mogłaby liczyć na 46 proc. poparcia w wyborach do europarlamentu, czyli o 6,5 pkt. proc. mniej niż w 2019 r. i aż 8 pkt. proc. mniej niż w zeszłorocznych wyborach do parlamentu krajowego.