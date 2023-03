Węgry "nie mogą aresztować prezydenta Rosji"

Węgry podpisały i ratyfikowały Statut Rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego, który wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina , ale - jak tłumaczył na konferencji Gulyas - nie został on wprowadzony do węgierskiego prawa.

Rzecznik Orbana stwierdził również, że rząd w Budapeszcie jeszcze nie "zajął stanowiska" w sprawie nakazu aresztowania Putina. - Te decyzje nie są najbardziej udane, ponieważ prowadzą do dalszej eskalacji, a nie do pokoju, to jest moja osobista subiektywna opinia - oznajmił Gulyas.