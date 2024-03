Ratyfikacja przystąpienia Szwecji do NATO podpisana. Czeka na ogłoszenie przez prezydenta Węgier

Przewodniczący węgierskiego parlamentu Laszlo Koever podpisał się pod ratyfikacją przystąpienia Szwecji do NATO i przekazał ustawę do biura prezydenta w celu jej ogłoszenia - wynika z protokołów zamieszczonych w sobotę na stronie internetowej parlamentu.

Węgierski parlament zagłosował w poniedziałek za ratyfikacją przystąpienia Szwecji do NATO . Za głosowało 188 posłów, w tym deputowani rządzącej na Węgrzech koalicji Fidesz-KDNP oraz większości partii opozycyjnych. Przeciwko akcesji opowiedziało się sześciu deputowanych skrajnie prawicowej partii Ruch Naszej Ojczyzny (Mi Hazank).

Wniosek o przystąpienie Szwecji do NATO czekał w węgierskim parlamencie od połowy 2022 roku. Węgry są ostatnim członkiem Sojuszu, który wyraził na to zgodę.

Z opublikowanych w sobotę protokołów na stronie internetowej parlamentu wynika, że przewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego Laszlo Koever podpisał się pod ratyfikacją przystąpienia Szwecji do NATO i przekazał ustawę do biura prezydenta, który ma teraz do pięciu dni na ogłoszenie ustawy.