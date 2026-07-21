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Świat

"Przeszukanie i zajęcie mienia partii Viktora Orbana". Śledczy w budynku wykorzystywanym przez Fidesz

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Wieczór wyborczy w sztabie partii Fidesz Viktora Orbana
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Źródło wideo: TVN24, Reuters, ENEX
Źródło zdj. gł.: Vivien Cher Benko/PAP/EPA
Śledczy pojawili się w budynku obsługującym serwery Fideszu - poinformował w oświadczeniu Bertalan Havasi, dyrektor do spraw komunikacji partii Viktora Orbana. Zdaniem Fideszu to próba "prawnego zablokowania" ugrupowania. Oświadczenie Havasiego skomentował premier Peter Magyar.

"Śledczy z prokuratury pojawili się bez zapowiedzi w budynku obsługującym serwery Fideszu, zamierzając przejąć cały system komunikacji oraz bazy danych partii" - napisał w oświadczeniu przesłanym agencji prasowej MTI Bertalan Havasi, dyrektor do spraw komunikacji Fideszu. Komunikat został opublikowany również na profilu partii na Facebooku.

Peter Magyar o przeszukaniu w biurze Fideszu

Zdaniem Fideszu od 1990 roku nie odnotowano na Węgrzech podobnego przypadku. "Plan partii Tisza (obecnego premiera Petera Magyara - red.), by metodami politycznymi wyeliminować Fidesz - a wraz z nim opór wobec tyranii - zakończył się fiaskiem. Dlatego teraz Tisza próbuje doprowadzić do prawnego zablokowania Fideszu" - podkreśliło ugrupowanie.

Do doniesień odniósł się Magyar. "Według informacji samego Fideszu śledczy przeprowadzili dziś przeszukanie i zajęcie mienia partii Viktora Orbana. Czekamy na komunikat prokuratury" - napisał szef rządu na portalu społecznościowym.

Źródło: PAP
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Tagi:
WęgryViktor OrbanPeter MagyarFideszTisza
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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