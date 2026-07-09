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Świat

Węgierska telewizja państwowa przerwała nadawanie. Fidesz protestuje

Zespół autorów
Angelika MajOprac. Adam Styczek
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Węgierska telewizja zawiesiła emisję wiadomości
Węgierska telewizja zawiesiła emisję wiadomości, przeprosiła za lata kłamstw
Źródło wideo: TVN24, Reuters, ENEX
Źródło zdj. gł.: Tibor Illyes/PAP/EPA
To był jeden z symboli władzy węgierskich populistów. Stronnicze media państwowe, które zamiast prawdy prezentowały propagandę ku chwale Viktora Orbana i jego partii. Naprawa tej patologii była jedną z kluczowych obietnic opozycji, która po wygranych wyborach zaczyna ją realizować. Jednak Orban i jego ludzie nie składają broni.

Media publiczne nie mogą kłamać. A przez wiele lat właśnie to robiły, za co przepraszamy - taki komunikat, zamiast serwisu informacyjnego, zobaczyli we wtorek widzowie głównego kanału węgierskiej telewizji publicznej M1.

- Nie sądziliśmy, że dożyjemy tego momentu. Przyszliśmy tu, żeby zrobić sobie zdjęcie obok czarnej planszy z państwowych mediów - powiedział mieszkaniec Budapesztu Akos Dobrovodszky.

Węgierska telewizja zawiesiła emisję wiadomości
Węgierska telewizja zawiesiła emisję wiadomości
Źródło zdjęcia: Tibor Illyes/PAP/EPA

Przed godziną 20 kanał wznowił nadawanie, ale zamiast regularnej ramówki, emitowano tam filmy fabularne. Podobnie było w publicznym radiu, gdzie programy informacyjne zastąpiono muzyką klasyczną. Nowe węgierskie władze tłumaczą, że media państwowe przechodzą dziś gruntowe zmiany, by w przyszłości mogły być niezależne i wiarygodne. Dlatego serwisów informacyjnych na razie tam nie będzie.

Węgierski rząd, zgodnie z obietnicą wyborczą, reformuje media

"Propaganda nadawana w węgierskich mediach publicznych wreszcie dobiegła końca. Kłamali w nocy. Kłamali w dzień. Kłamali na każdym kanale. Ale to już koniec" - napisał na platformie X premier Peter Magyar.

Wcześniej rząd Petera Magyara wymienił też kierownictwo telewizji i radia publicznego, spełniając tym samym jedną ze swoich flagowych obietnic wyborczych - zreformowanie mediów na Węgrzech.

Od 2010 roku, kiedy do władzy doszedł VIktor Orban publiczne radio i telewizja były systematycznie przekształcane w propagandową tubę rządu. 80 procent węgierskiego rynku medialnego znajdowało się pod kontrolą osób lojalnych Fideszowi, partii Orbana.

W ciągu 16 lat jego rządów Węgry w rankingu wolności prasy spadły z 23. na 74. miejsce.

- Przez wiele lat regularnie okłamywali ludzi, a media publiczne stały się głosem jednej partii i całkowicie przeinaczały rzeczywistość - ocenił mieszkaniec Budapesztu Zoltan Katona.

Nowy węgierski premier, który w kwietniowych wyborach po miażdżącym zwycięstwie swojej partii TISZA, odsunął od władzy Viktora Orbana, nie ograniczył się jedynie do reformy mediów finansowanych przez państwo. Na celownik wziął też prywatne kanały telewizyjne należące do oligarchów powiązanych z byłym premierem.

- Trzy i pół miliona ludzi powiedziało wam: dość. Dość waszego systemu. Trzeba go zlikwidować. Dlatego w ciągu ostatnich pięćdziesięciu dni konsekwentnie realizujemy wolę wyborców - powiedział w węgierskim parlamencie szef kancelarii premiera Balint Ruff.

Fidesz protestuje. "Nawet w Stambule wybuchnęli śmiechem"

Viktor Orban komentuje, że to "kolejny przykład tyranii TISZY" i wzywa Węgrów, by w czwartek wyszli na ulice w proteście przeciwko decyzjom nowych władz, bo te - oprócz reformy mediów - obejmują też zmianę konstytucji.

- Zapraszamy wszystkich, dla których ważne są demokracja, państwo prawa i uczciwe wybory - przekazał przewodniczący klubu parlamentarnego Fideszu, Gergely Gulyas.

W połowie czerwca węgierski parlament zatwierdził poprawkę do konstytucji, która pozwala premierom pełnić urząd przez maksymalnie osiem lat. Peter Magyar ograniczył tym samym czas sprawowania własnego urzędu, ale uniemożliwił też Viktorowi Orbanowi powrót do władzy.

Teraz węgierski premier złożył również 12-punktową poprawkę do konstytucji, która zakłada między innymi wprowadzenie limitu trzech kadencji dla posłów.

Poprawka ta ma jednak przede wszytkim umożliwić usunięcie ze stanowiska prezydenta Węgier, uznawanego za jedną z kluczowych postaci systemu stworzonego przez Viktora Orbana. Jego kadencja trwa do marca 2029 roku.

Propozycje Petera Magyara niemal na pewno zostaną przyjęte przez parlament, bo jego partia ma zdecydowaną większość.

Fidesz używa najmocniejszych porównań. - To niewiarygodne. Przekroczono granicę, jakiej Europa jeszcze nie widziała. Nawet Hitler, gdy przejmował pełnię władzy, czekał na śmierć prezydenta Hindenburga. Nikt wcześniej nie odebrał urzędującemu prezydentowi mandatu ustawą - grzmiał poseł Fideszu Bence Tuzson.

Przebywający w Turcji na szczycie NATO Peter Magyar komentował, że "nawet w Stambule wybuchnęli śmiechem, gdy usłyszeli, że Fidesz chce prowadzić demonstracje w obronie konstytucji i demokracji". Całą sprawę skwitował porównaniem, że "to jakby złodziej wzywał policję".

OGLĄDAJ: Wydanie z 8.07.2026
pc
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Źródło: TVN24
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Tagi:
WęgryPeter MagyarViktor Orban
Angelika Maj
Reporterka "Faktów o Świecie" TVN24 BiS
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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