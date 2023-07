Prawie 40 ambasad wezwało rząd Węgier do wycofania przepisów wymierzonych w osoby LGBT

czytaj dalej

Piątek jest 506. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. W wywiadzie dla amerykańskiej gazety "Washington Post" naczelny dowódca ukraińskich sił zbrojnych Walerij Załużny stwierdził, że jeśli "partnerzy Kijowa boją się używania ich broni do ataków w Rosji, Ukraińcy będą używać własnej". - Dlaczego miałbym prosić kogoś o pozwolenie, co mam robić na terytorium wroga? Z jakiegoś powodu muszę myśleć, że nic mi tam nie wolno. Dlaczego? Bo Putin użyje broni jądrowej? Dzieciaków, które giną, to nie obchodzi - wyjaśnił generał Załużny. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.