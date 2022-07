Rosnący gniew i "najtrudniejsze wyzwanie Orbana". "To szaleństwo"

Demonstracje w Budapeszcie rozpoczęły się we wtorek po tym, jak parlament uchwalił reformę, która według protestujących zwiększy podatki dla setek tysięcy drobnych przedsiębiorców. Francuska agencja AFP zauważyła, że to pierwsze tak poważne protesty społeczne na Węgrzech od czasu kolejnego zwycięstwa partii Fidesz w wyborach parlamentarnych na początku kwietnia.

W weekend Węgrzy kontynuują demonstracje. W sobotę około sześć tysięcy osób protestowało w Budapeszcie. Jak opisuje brytyjski "The Guardian", maszerowali ulicami stolicy, skandując między innymi "Orban precz". - To szaleństwo, co (rządzący) zrobili. To nie doprowadzi do zwiększenia budżetu - powiedziała protestująca Ilona Pusztai, 37-letnia prawniczka.