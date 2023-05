Protesty przeciwko reformie edukacji na Węgrzech. Interweniowała policja

Protesty nauczycieli na Węgrzech

W ciągu ostatniego roku nauczyciele demonstrowali i strajkowali, domagając się wyższych płac. W czasie, gdy inflacja na Węgrzech przekracza 25 procent, nauczyciele mają obniżane wynagrodzenia i są niższe niż średnia krajowa. Krytycy rządu Orbana oceniają, że proponowane zmiany to "prawo zemsty" i kara za całoroczny opór nauczycieli.

- To odpowiedź na falę protestów obserwowanych w ciągu ostatniego roku. Ujawniły one tragiczne problemy publicznego systemu edukacji - dodała.

Kryzys w węgierskiej edukacji

Jeśli ustawa przejdzie w obecnym kształcie, od 1 czerwca maksymalny dobowy wymiar czasu pracy nauczycieli wzrośnie z 8 do 12 godzin, a tygodniowy czas pracy z 40 do 48 godzin. Liczba zastępstw ma wzrosnąć z 30 do 80 godzin rocznie.